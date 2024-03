Una passione di Cesare Cremonini che amano in molti. Scopri cos’è e dove ammirarla

L’Emilia Romagna è la regione di molti grandi cantautori e interpreti. Tra le generazioni più giovani pensiamo a Vasco Rossi, Luca Carboni e Ligabue. Un altro nome si è fatto conoscere ed apprezzare a partire dal 1999, Cesare Cremonini. Conosciamo una sua recente passione.

I Lùnapop hanno conquistato il cuore di molti grazie al brano 50 Special e ad album come Squerez. Dai primi anni del 2000 il loro cantante e autore, Cesare Cremonini, ha intrapreso una carriera solista. Da allora è stato un crescendo ed è tuttora in attività con concerti gremiti di pubblico. Attualmente sembra stia registrando un nuovo album a Londra. Starebbe collaborando con il famoso pianista Mark Garson. Il produttore scelto sarebbe Nick Patrick.

Questa è una passione di Cesare Cremonini che amano in molti

Nell’estate del 2023 Cesare Cremonini ha iniziato a coltivare una nuova passione. Niente giardinaggio o auto da corsa. Si tratta di uno strumento musicale, la fisarmonica. Sui social Cremonesi ha postato diverse volte foto e video che lo testimoniano, anche insieme al suo maestro, Salvatore Cauteruccio.

L’Enciclopedia Treccani ci aiuta a capire cosa sia la fisarmonica. Si tratta di uno “strumento musicale del tipo armonium, ma portatile, inventato nel 1829 dal viennese C. Damian. È costituita da una o due serie di ance libere poste in vibrazione – mediante valvole a tasto – dall’aria emessa da un mantice a soffietto azionato dalle braccia del suonatore. Ha due tastiere (…)”. Chissà, forse Cremonini registrerà un nuovo brano con la fisarmonica o l’userà nei suoi prossimi concerti.

Un museo molto interessante

Castelfidardo, vicino Ancona è famosa per la produzione di fisarmoniche. Nella cittadina esiste anche un museo. All’interno trovano spazio più di cento pezzi di varie epoche. Si possono vedere ad esempio la fisarmonica appartenuta a Wolmer Beltrami, quella di Gorni Kramer e un bandoneon di Astor Piazzolla.

Il Museo internazionale della fisarmonica di Castelfidardo è visitabile quasi tutti i giorni pagando un biglietto dal costo di 5 euro. Il ridotto per gruppi con più di 20 persone costerebbe 3 euro, per le scolaresche sarebbe di 2 euro. Nel 2024 il PIF, Premio internazionale della fisarmonica, si svolgerà tra l’11 e il 15 settembre proprio a Castelfidardo. Sarà l’occasione per ascoltare tanti virtuosi musicisti in gara. Segnaliamo, inoltre che all’interno del Cremona Musica dal 27 al 29 settembre 2024 sarebbe previsto l’Accordion Show, esposizione e spettacoli legati alle fisarmoniche.

Abbiamo scoperto una passione di Cesare Cremonini che amano in molti. Non resta che attendere qualche suo concerto oppure gli eventi musicali legati alla fisarmonica per apprezzarne pienamente il suono.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Date e prezzi potrebbero subire variazioni)