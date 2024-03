Anche Kate Middleton si modifica le foto! Allora ecco le 3 migliori app gratuite per migliorare le nostre foto (senza esagerare!)

Le app di editing sono uno strumento da usare con saggezza: scopri quali sono le più diffuse.

Kate Middleton, l’amatissima principessa del Galles, e nuora dell’indimenticabile Lady Diana, è recentemente finita al centro di una tempesta mediatica che ha lasciato molti a bocca aperta. Il motivo? Una foto ritoccata. L’oggetto del contendere è, infatti, un’immagine pubblicata sull’account Instagram ufficiale della coppia reale, che ritrae Kate sorridente, circondata dai suoi tre figli, altrettanto radiosi. Molti, però, hanno notato da subito qualcosa di strano in questa foto.

Ecco che, poco poche ore, è arrivata la conferma ufficiale: la foto è stata ritoccata. Per questo motivo, è stata prontamente ritirata dalle agenzie di stampa e cancellata dagli account social ufficiali. Ma ormai il dado è ormai tratto: la principessa si modifica le foto e, per molti, ciò è sinonimo di poca credibilità. D’altro canto, però, si è anche assistito a un’ondata di simpatia e comprensione nei confronti di Kate.

In fondo, questo gesto l’avrebbe resa più umana agli occhi del mondo: anche una principessa sente la pressione di apparire perfetta e ricorre agli stessi trucchi digitali usati da milioni di persone ogni giorno. Ma quali sono, oggi, le migliori app per migliorare le nostre foto, senza cadere nell’eccessivo ritocco e mantenendo quella preziosa autenticità che ci rende tutti unici? Ecco tre app che possono aiutarci a trovare il giusto equilibrio.

Anche Kate Middleton si modifica le foto! Chissà se utilizza anche lei queste 3 app di editing facili da usare

Iniziamo con Snapseed, un’app di editing foto potente ma intuitiva, offerta da Google. Con una serie impressionante di strumenti di regolazione, permette di modificare le immagini con una precisione quasi professionale. Dalla correzione di base, come luminosità, contrasto e saturazione, fino ad arrivare a strumenti avanzati per modificare specifiche aree dell’immagine. Snapseed offre anche una varietà di filtri e la possibilità di modificare i dettagli più minuti, rendendola ideale per chi cerca un controllo completo senza perdere la naturalezza dello scatto originale. E se anche Kate Middleton si modifica le foto, perché non provare?

Prisma

Prisma si distingue per la sua capacità di trasformare le foto in opere d’arte utilizzando gli stili di famosi artisti. Attraverso l’intelligenza artificiale, questa app analizza la tua foto e applica il filtro scelto in modo che sembri dipinta da un vero artista. Nonostante la trasformazione artistica, i tratti essenziali rimangono riconoscibili, permettendo così di mantenere fede alla realtà. Prisma è l’ideale per chi desidera aggiungere un tocco creativo e unico alle proprie immagini.

VSCO

VSCO è un’app molto apprezzata dagli amanti della fotografia per la sua semplicità e la qualità dei suoi filtri. Oltre a offrire un set di strumenti di editing di base, come regolazioni di esposizione, temperatura del colore e nitidezza, VSCO si distingue per i suoi filtri che emulano l’aspetto della pellicola fotografica. Questo approccio meno invasivo all’editing consente di migliorare le foto mantenendone l’essenza e la naturalezza.

La vicenda di Kate Middleton evidenzia come nessuno sia realmente immune dalla pressione di apparire al meglio nei social. Queste app ci permettono di migliorare le nostre foto, ma bisogna fare attenzione al loro utilizzo. L’arte dell’editing, infatti, quando usata con saggezza, può aiutarci, ma senza dimenticare che è la realtà ciò che ci rende davvero unici e speciali.