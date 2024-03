Rimarrai a bocca aperta scoprendo quanto vale la moneta d’oro più grande del Mondo. Ecco chi la possiede e quanto pesa

Sapevi che esiste una moneta d’oro da guinness dei primati? Oggi ti sveleremo tutto quello che c’è da sapere su questa favolosa moneta nata per un’occasione davvero speciale.

L’oro ha il potere di affascinare uomini e donne dalla notte dei tempi. Ne sono una dimostrazione i ricercatori d’oro che da secoli partono all’avventura nelle zone più remote del pianeta per cercarlo e trovarlo. Probabilmente anche tu hai sognato di poterti arricchire cercando l’oro. Moltissime persone lo cercano ancora oggi.

Ma perchè l’oro piace così tanto? Si tratta di una combinazione di fattori estetici, culturali, pratici ed economici. Il suo colore così luminoso e brillante è spesso associato alla luce del sole e al divino. È resistente alla corrosione, all’ossidazione, è facile da lavorare e il suo valore monetario è sempre piuttosto elevato.

Storicamente, sappiamo che l’oro è stato scoperto circa 6000 anni fa in Mesopotamia. Gli antichi egizi creavano gioielli e manufatti stupendi con questo materiale, mentre etruschi e romani producevano oggetti, manufatti e monete. Ad oggi, l’oro conserva il suo fascino ed oggi vogliamo svelarti che esiste una moneta così grande e pesante che possiede un valore incredibile.

Rimarrai a bocca aperta scoprendo quanto pesa la moneta d’oro dei record

Nel 2012 è stata coniata la più grande moneta d’oro al Mondo. Le sue dimensioni sono stratosferiche: ben 80 centimetri di diametro e dallo spessore di 12 centimetri. Questa moneta è opera e proprietà della Perth Mint, la zecca ufficiale dello stato australiano. Ma perchè nasce questa moneta?

L’Australian Golden Nugget è stata realizzata per celebrare la visita della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Per la Regina non fu la prima visita: nella sua carriera da sovrana ha visitato il continente in veste ufficiale ben 19 volte, a partire dal 1954. Elisabetta II fu la prima regnante dell’Australia e della Nuova Zelanda a visitare il continente dell’Oceania. Il peso di questa moneta è di una tonnellata. Il suo valore nominale è di un milione di dollari, ma al momento del conio è stata valutata addirittura 53 milioni di dollari.

Che cosa raffigura la moneta e in quanto tempo è stata realizzata

Rimarrai a bocca aperta scoprendo quanto tempo è servito per la realizzazione di questa moneta d’oro. Come possiamo ben immaginare, la sua realizzazione è stata tutto fuorché semplice. Sono stati necessari 11 mesi di lavoro e circa una dozzina di artisti impegnati per la progettazione e la realizzazione delle effigi scelte. La parte posteriore raffigura il profilo della Regina Elisabetta II, riprodotto dall’artista inglese Ian Rank-Broadley. Sulla parte anteriore c’è un canguro rosso, uno dei simboli dell’Australia. La purezza di questa moneta è di 999,9/1000.