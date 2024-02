Un posto da visitare assolutamente a Napoli? Il Chiostro di Santa Chiara, facilmente accessibile e ricco di curiosità

Il Chiostro di Santa Chiara è situato nel cuore di Napoli e rappresenta uno dei gioielli architettonici e spirituali della città. Costruito nel XIV secolo, questo splendido complesso monastico è parte integrante del complesso della Basilica di Santa Chiara. Visitarlo ci emozionerà.

La storia del Chiostro è intimamente legata all’Ordine delle Clarisse, fondato da Santa Chiara nel XIII secolo. Fu nel 1310 che la costruzione ebbe inizio sotto la guida di re Roberto d’Angiò e della regina Sancha di Maiorca. La sua architettura gotica, con influenze catalane, testimonia lo splendore artistico e spirituale dell’epoca. Uno degli elementi distintivi del Chiostro di Santa Chiara è la sua decorazione in ceramica policroma. È realizzata tra il XVII e il XVIII secolo, composta da piastrelle dipinte a mano che adornano le pareti del chiostro. Rappresenta scene della vita di Santa Chiara, dei santi francescani e dei vangeli, offrendo uno spettacolo visivo unico nel suo genere.

Durante i secoli successivi, il Chiostro subì varie trasformazioni e restauri, ma mantenne intatta la sua atmosfera mistica e suggestiva. Oggi, il Chiostro di Santa Chiara continua a essere un luogo di riflessione e devozione per i fedeli, nonché una meta imperdibile per i visitatori che desiderano immergersi nella storia e nell’arte di Napoli.

Un contributo impagabile

Un posto da visitare assolutamente a Napoli? Il Chiostro di Santa Chiara è impedibile. Oltre alla sua storia affascinante, custodisce numerose curiosità che attirano l’attenzione dei visitatori. Una di queste è il celebre labirinto. Si tratta di un giardino segreto all’interno del chiostro caratterizzato da siepi di alloro che formano un intricato percorso. Questo labirinto, simbolo di spiritualità e misticismo, invita i visitatori a perdersi nei meandri della contemplazione e della ricerca interiore. Un’altra curiosità riguarda la leggenda dei sei giorni e delle sei notti. Secondo le cronache storiche il re Roberto d’Angiò avrebbe voluto costruire il Chiostro in soli sei giorni e sei notti per ottenere il perdono divino per un suo peccato. Il lavoro non fu completato entro il tempo prestabilito a causa dell’intervento divino, che fermò la costruzione per rispetto verso Santa Chiara.

Le monache di Santa Chiara conducono all’interno del convento annesso al Chiostro una vita religiosa contemplativa. Le giornate delle monache sono scandite da un rigoroso orario liturgico e da momenti di preghiera comunitaria, durante i quali si dedicano alla contemplazione e alla comunione spirituale. Ma anche a varie attività manuali e lavorative come la cura del giardino e delle piante. Hanno curato il chiostro per anni con le loro abilità e la pazienza. Il loro contributo è stato determinante per rendere il chiostro così bello come è oggi anche dopo tanto tempo.

Un posto da visitare assolutamente a Napoli? Il Chiostro con le maioliche

Per visitare il Chiostro di Santa Chiara, è consigliabile pianificare una giornata dedicata alla scoperta di questo luogo incantevole. Situato nel centro storico di Napoli, il Chiostro è facilmente accessibile a piedi o con i mezzi pubblici. È possibile raggiungerlo tramite la metropolitana, scendendo alla stazione di Dante, o con i numerosi autobus che servono la zona. Una volta arrivati, i visitatori possono godere di una visita guidata del chiostro e della Basilica, arricchita dalla spiegazione dettagliata della sua storia e dei suoi capolavori artistici. È consigliabile prenotare in anticipo, specialmente nei periodi di alta stagione, per evitare lunghe attese.

Nei dintorni del Chiostro di Santa Chiara, i visitatori possono esplorare numerosi altri tesori artistici e culturali di Napoli. Per esempio, il Museo Archeologico Nazionale, il Duomo di Napoli e il quartiere spagnolo. Inoltre, la vicinanza a Piazza del Gesù e alla celebre via San Gregorio Armeno offre l’opportunità di immergersi nella vivace atmosfera della città. Non dimentichiamo di assaporare le delizie della cucina napoletana presso i numerosi ristoranti e trattorie della zona. E di assaggiare il proverbiale caffè. Il Chiostro di Santa Chiara rappresenta così non solo un luogo di grande valore storico e artistico, ma anche un punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie di Napoli.