Cosa pensa Tom Hanks della Grecia e cosa lo lega a questa grande oasi di pace e bellezza

Per Tom Hanks e sua moglie, Rita Wilson, la Grecia non è solo una destinazione turistica, ma molto di più. È una seconda casa, tanto che sono diventati cittadini greci. Questa decisione è il frutto dell’amore che hanno maturato per questo paese nel corso degli anni.

Sono diventati cittadini greci i due attori che hanno dimostrato attaccamento alla comunità aiutandola concretamente nel 2018 quando diversi grossi incedi colpirono Atene e dintorni. Tom Hank e Rita Wilson, attore premio Oscar e star internazionale lui, attrice molto conosciuta in patria lei, sono diventati Greci. Non solo bellezze mozzafiato, quindi, coste e spiagge da sogno e monumenti da lasciare senza parole. L’amore per questa terra è maturato nel tempo, partendo dalle prime esperienze di viaggio definite uniche, fino al legame più intenso che si è creato negli ultimi anni.

Tom Hanks si è convertito alla fede greco-ortodossa e questo è un segnale di quanto serio sia diventato questo rapporto. La scelta spirituale non è casuale. La sua esperienza in Grecia, a stretto contatto con la cultura e le comunità, gli ha permesso di apprezzare e condividerne i valori. Fede e spiritualità, tradizioni religiose, solidarietà, rispetto per la famiglia, educazione, sono valori che l’attore ha sempre avuto dentro di sé e che condivide con la sua nuova grande famiglia greca. È anche per questo che il pubblico lo ama così tanto.

Un paese bello e in difficoltà

Cosa pensa Tom Hanks della Grecia? Vivere in Grecia non è solo un sogno per l’attore nato a Concord, California. È il concretizzarsi di un legame diventato molto forte soprattutto nel suo rapporto con le autorità civili e religiose e la comunità intera dopo gli incendi del 2018. Quando i rapporti si creano in situazioni di estrema emergenza e l’aiuto delle persone coinvolte è importante, allora tutto va oltre. Diventare cittadino greco è stato il culmine di anni trascorsi ad appoggiare e vivere direttamente presente e storia di questo meraviglioso paese.

La Grecia è una delle destinazioni turistiche più popolari in Europa. Ha un patrimonio culturale ricco e millenario, il clima è tra i più belli del mondo. Ha vissuto diverse traversie economiche a causa del mal governo che negli anni passati ha prosciugato le casse dello Stato portando il paese al default. Fortemente indebitato, sta cercando pian piano di risollevarsi. C’è stato un periodo in cui la gente poteva comprarsi gli isolotti greci come si compra una casa a due piani in città. Il paese ha resistito alla speculazione ma molti esperti economisti dicono che le future generazioni faranno molta fatica a riprendere in mano la situazione.

Cosa pensa Tom Hanks della Grecia, non solo turismo ma anche tanta comunità

Secondo i dati Eurostat dell’Unione europea, la Grecia sarebbe tradizionalmente una delle principali destinazioni turistiche degli europei durante i mesi estivi. Santorini, Mykonos, Creta e Corfù sono mete ambite e popolari per chi cerca relax, mare e natura. Per Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, la Grecia è la seconda casa. Non si tratta più di ricaricare le energie e rigenerarsi in vista dei nuovi impegni di Hollywood. Si tratta di un bisogno di tornare almeno una volta all’anno per incontrare gli amici, allontanarsi dalla frenesia e controllare gli investimenti immobiliari fatti in Europa.

Il divo è famoso per la sua passione per gli investimenti che riguardano diversi settori. Tecnologia, start-up ma anche immobiliare. In Grecia la coppia americana avrebbe investito ad Antiparos, isola delle Cicladi nel Mar Egeo. Villa con vista spettacolare sul mare, difficile stabilire la posizione esatta. Ma quando Tom Hanks è in giro, lo si vede tranquillamente fare compere per il paese, firmare autografi e scambiare amabilmente qualche parola con gli abitanti del posto. Come farebbe uno di casa. La Grecia ha conquistato definitivamente il suo cuore. Non è difficile capire il perché.