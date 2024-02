Incredibili esperienze a Roma, Milano e Firenze: visita questi musei straordinari e magici con la famiglia

Trovare un modo per svagare la mente e divertirsi può essere facile. A volte però si vorrebbe cambiare abitudini e stupire amici e parenti. Si potrebbero provare delle attrazioni particolari in alcune città italiane. Scopriamo cosa ci attende nei musei delle illusioni.

Se a casa vogliamo rilassarci abbiamo tanti modi di farlo. Pensiamo alla lettura o all’ascolto della musica. La tv ci offre tanti tipi di intrattenimento e ci sono film, serie tv, cartoni animati e varietà adatti a tutti. Fuori possiamo praticare uno sport o fare semplici camminate. Quando visitiamo poi un posto turistico troviamo piazze, chiese, paesaggi e molti musei con dipinti e sculture.

Incredibili esperienze a Roma, Milano e Firenze: visita questi musei adatti a grandi e bambini

Un modo diverso di trascorrere delle ore con amici o in famiglia ce lo offre un luogo molto particolare. Si tratta del museo delle illusioni. Qui sale e stanze coniugano realtà, scienza, arte e tecnologia per mettere alla prova i nostri sensi. È soprattutto la vista ad essere ingannata piacevolmente. In Italia questo tipo di museo lo troveremo ad esempio in tre importanti città. A Roma e a Milano l’MDI si compone di stesse attrazioni. Tra le tante vi è la Stanza di Ames. Grazie alla sua forma le persone possono apparire più piccole o più grandi all’occhio di chi guarda. Si potrebbe sperimentare anche l’effetto della Stanza ruotata o del Vortex Tunnel. Un’altra illusione classica sui rapporti di grandezza ce la regala la Sedia di Beuchet. Il Museo delle Illusioni di Milano ha sede in via Settembrini. Il biglietto intero costa 18 euro, ridotto 12 e i bambini fino a 5 anni entrano gratis. Sono previsti sconti per famiglie e altri tipi di visitatori. I prezzi praticati sono gli stessi dell’MDI di Roma. Questo si trova in via Merulana.

Illusioni nella città di Dante

A Firenze un museo dedicato alle illusioni è in Borgo degli Albizi. L’esposizione occupa 600 mq di un palazzo storico a poca distanza da Palazzo Vecchio e dalla Basilica di Santa Croce. In giro per le sale troveremo illusioni ottiche, giochi di luce e ombre, ologrammi e tanto altro. Si potrà interagire con alcune istallazioni o provare a riflettersi negli specchi in modo divertente. Da provare, ad esempio, la Stanza Rovesciata o quella cartoon. Il biglietto intero prenotato on line costerebbe 17 euro più 4 euro. Sconti previsti per altri tipi di ingresso. Incredibili esperienze a Roma, Milano e Firenze: visita questi musei, quindi, per uno svago insolito.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare giorni di apertura, orari e prezzi praticati)