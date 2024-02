Ultimo weekend sotto Acquario: Vergine a gonfie vele, bene anche un altro segno di Terra

Loredana Bertè non ha vinto il Festival di Sanremo. Tuttavia, si è consolata più che abbondantemente con il premio della sala stampa, intitolato alla sorella, l’indimenticata Mia Martini. La settimana scorsa avevamo puntato su di lei, ben sapendo che la concorrenza per vincere, astrologicamente parlando, sarebbe stata spietata. Soprattutto perché i due favoriti principali, Angelina Mango e Geolier, potevano contare sull’appoggio favorevole di Ariete. Infatti, sono arrivati primo e secondo. La forza del voto da casa è stata più grande anche del consenso degli astri. Questa settimana, l’ultima sotto il segno dell’Acquario, prima dell’arrivo di Pesci, confermerà il trend già visto sette giorni fa. Continuerà il magic moment della Vergine?

L’oroscopo del weekend: la Vergine

Rispondiamo subito e con decisione. Assolutamente sì. Sia in campo lavorativo che affettivo. I nati dal 23 agosto al 22 settembre proseguiranno un periodo assai positivo. I loro progetti viaggiano con il vento in poppa. San Valentino ha rafforzato le relazioni sentimentali di quanti le hanno iniziate da poco. Per i single, invece, ci sono interessanti prospettive su un corteggiamento che dura da qualche tempo.

Sul lavoro, continuano i consensi. Certo, non saranno mai pari alle gratificazioni ottenute dalla Berté quando ha ricevuto il premio della critica, ma ci si possono avvicinare. In fondo, in quel riconoscimento, la componente emotiva è stata senza dubbio superiore al valore effettivo del trofeo.

Non solo Vergine, ecco gli altri segni favoriti dagli astri

Dietro alla Vergine, altri due segni vivranno un fine settimana molto positivo. Stiamo parlando di uno di Aria e di un altro “collega” di Terra. Partiamo da quest’ultimo, il Toro. I nati dal 21 aprile al 21 maggio potranno beneficiare di un weekend ricco di emozioni. In particolar modo dal lato sentimentale. In questo campo, infatti, potrebbe arrivare una notizia sorprendente, addirittura inattesa. Si potrebbe riaprire una porta che sembrava definitivamente chiusa.

Il segno di Aria, che vivrà gli ultimi giorni del Sole in Acquario in maniera positiva, è Gemelli. Anche in questo caso, sarà la componente affettiva a regalare ai nati dal 21 maggio al 21 giugno qualche emozione estremamente gratificante. Periodo giusto per consolidare un rapporto, per riavvicinarsi a qualcuno con cui ci sono state delle incomprensioni, per provare a sorprendere con un invito. Insomma, osare se si può, senza timore di errore. Il periodo è favorevole. Non farlo in questo momento, potrebbe procurare dei rimpianti a Gemelli. E vivere con questi non è mai una bella sensazione.