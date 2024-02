Loredana Bertè infiamma il palco di Sanremo: ecco 3 curiosità su di lei che in pochi sanno

Vita, curiosità e aneddoti sull’icona della musica italiana e sorella della mai dimenticata Mia Martini.

In queste ore, tutti stanno parlando di Loredana Bertè per il suo straordinario successo al Festival di Sanremo. La sua performance carica di energia e la sua voce potente hanno letteralmente incantato il pubblico, confermandola come una delle icone della musica italiana. Molti si chiedono se sarà proprio lei a vincere la 74esima edizione del Festival (ecco quanto guadagnerà il vincitore dell’evento), ma indipendentemente da come andrà, Loredana per noi ha già vinto. Sebbene la cantante sia tra le cantanti italiane più famose di sempre, esistono alcuni aspetti della sua vita che ancora oggi rimangono sconosciuti ai più. Ma che oggi siamo pronti a svelare.

Loredana Bertè infiamma il palco con la sua forza e fa emozionare il pubblico del Festival

Loredana ha portato in gara il brano “Pazza”, e noi siamo assolutamente pazzi di lei. Complici i suoi capelli turchini e le sue gambe che farebbero invidia a tante ventenni, la Bertè si riconferma una star assoluta, capace di emozionare profondamente il pubblico. Oltre la sua musica, però, non tutti sanno che Loredana Bertè è nata nel 1950 a Bagnara Calabra, un incantevole borgo situato nella provincia di Reggio Calabria. La Calabria è la terra d’origine di tante famosissime star, come Pier Francesco Pingitore o Elisabetta Gregoraci.

In particolare, Bagnara Calabra ha visto crescere Loredana e sua sorella Mia Martini, unite anche contro il destino da un’innata passione per la musica e l’arte. Oggi la Bertè mostra ancora una grande energia che ha da sempre caratterizzato la sua fortissima personalità.

L’amore più distruttivo

Loredana Bertè ha vissuto amori intensi e burrascosi, ma uno dei più significativi è stato quello con il celebre tennista svedese Björn Borg, con cui si è sposata nel 1989. Tuttavia, questo matrimonio è stato segnato da dolori profondi a causa dei problemi di tossicodipendenza di Borg. La cantante, con tutto il suo amore e il suo impegno, ha cercato di aiutare il suo compagno a superare le sue dipendenze, ma alla fine ha dovuto fare i conti con la triste realtà, e accettare che certe battaglie non possono essere vinte da soli. Questo amore difficile ha causato una profonda sofferenza in Loredana, segnandola profondamente.

La maternità mancata

Loredana Bertè infiamma il palco quando canta, e questa capacità le deriva, forse, anche dai grandi dolori che ha dovuto affrontare nella sua vita. Infatti, tra i motivi che hanno portato alla rottura con Björn Borg, c’è stato anche il desiderio irrefrenabile di Loredana di diventare madre, volontà non corrisposta dal tennista. Questa visione diversa della vita ha probabilmente generato tensioni e conflitti che potrebbero aver contribuito al naufragio della loro relazione. Questo capitolo doloroso della sua vita quasi certamente avrà influenzato la sua musica e la sua arte, rendendola ancora più autentica davanti ai suoi fan.