Chi vincerà Sanremo secondo l’oroscopo? Un segno di fuoco o uno di terra trionferà all’Ariston

Fra due giorni ci sarà la serata finale del Festival di Sanremo. L’ultima notte sul palco dell’Ariston per Amadeus che, anche quest’anno, ha regalato numeri enormi alla RAI. C’è da credere che anche sabato i dati di ascolto saranno strabilianti, vista l’enorme incertezza su chi solleverà il trofeo.

Il voto popolare, insieme a quello della sala stampa e delle radio sancirà il vincitore dell’edizione numero 74 della kermesse canora. Diversi nomi tra i favoriti, da Geolier a Irama, passando per Angelina Mango e Loredana Berté. Molti di questi appartengono ai segni di fuoco. Quindi, è probabile che il trionfatore uscirà tra un Leone, un Ariete o un Sagittario? Scopriamolo insieme.

I segni dei cantanti del Festival

In questi primi giorni del 2024 un altro grande successo italiano è arrivato sotto il segno del Leone. Stiamo parlando di Jannik Sinner, che ha dominato l’Australian Open. Il tennista di San Candido è nato, infatti, il 16 agosto del 2001.

Appartiene al Leone Alessandra Amoroso, non entrata però nella top 5 delle prime due serate. Una sua vittoria, quindi, nonostante gli astri siano favorevoli al suo segno, è abbastanza complicata.

Più facile, invece, che il vincitore possa scaturire dall’Ariete. Infatti, ben due dei grandi favoriti sono nati tra il 21 marzo e il 19 aprile. Geolier subito all’inizio, il 23, Angelina Mango, figlia del grande e compianto Pino, quasi alla fine, il 10 aprile. Non trascuriamo neppure Fiorella Mannoia, anche se la sua performance non è stata eccezionale. Pure lei appartiene a questo segno di fuoco.

La top five del Sagittario

Sono ben cinque i nati sotto il segno del Sagittario. Spicca Irama, nato il 20 dicembre, che ha ben impressionato e si è guadagnato sul campo il ruolo di favorito. Gazzelle e Dargen D’Amico sono un passo indietro, ma anche loro potrebbero competere, almeno per entrare nella top 10.

Il segno, però, che potrebbe far saltare il banco nel weekend è quello della Vergine. Eh sì, perché pur essendo un segno di terra, è quello maggiormente baciato dalla fortuna in questo fine settimana. Chi appartiene alla Vergine? Due nomi su tutti, Mahmood e Loredana Berté, con Diodato come terzo incomodo.

Ecco allora che le stelle potrebbero dividersi. Ariete contro Vergine. Da uno di questi due segni scaturirà il vincitore della 74esima edizione del Festival. Il suo nome? Puntiamo sulla sempreverde Loredana Berté, che, con la sua “Pazza”, potrebbe impreziosire la sua grandissima carriera con la gemma della vittoria sanremese.