3 cose che non sai su Pedro Alonso, la star della serie tv Berlino, spin-off de La Casa di Carta

Nato dalla mente geniale di Alex Piña, già ideatore della popolarissima La Casa di Carta, la serie tv Berlino ha già registrato numeri da capogiro. Oggi vogliamo svelarvi delle curiosità sull’attore protagonista ormai sulla cresta dell’onda.

La cosa non ci stupisce affatto: un cast spettacolare, una storia avvincente ed emozionante e storie d’amore appassionanti che si intrecciano. Queste premesse hanno permesso alla serie tv in onda su Netflix di avere un successo strepitoso. Parte del successo di questa fortunata serie tv si deve all’affascinante attore protagonista Pedro Alonso. 2 anni dopo la fine della 5^ stagione de La Casa di Carta, l’attore che prestò il volto a Berlino riveste nuovamente i suoi panni. In questa serie sarà il protagonista dello spin-off. L’attore spagnolo veste con grande maestria e naturalezza i panni di questo personaggio così complesso e misterioso.

Oggi vogliamo svelarvi 3 curiosità su quest’attore che sta facendo impazzire donne e appassionati di tv in tutto il mondo.

Se anche tu sei un appassionato e ami quest’attore così poliedrico, oggi ti raccontiamo 3 cose che non sai o che probabilmente non conosci ancora!

Artista a 360 gradi: ecco quale altra forma d’arte lo coinvolge ed appassiona

L’attore cinquantaduenne ama diverse forme d’arte. Oltre alla recitazione, arte che ha iniziato a praticare negli anni ’90, a Pedro appassiona la pittura. Devi sapere che porta avanti quest’attività da tempo e se segui la sua pagina Instagram, sicuramente hai avuto l’occasione di vedere foto dei suoi dipinti. Un’ulteriore curiosità: le sue opere sono firmate con il cognome della nonna paterna, O’Choro.

3 cose che non sai su questo attore: la seconda riguarda la riservatezza

Sulla vita privata dell’attore si sa molto poco e questa riservatezza lo rende a molti ancora più affascinante. Infatti, non sappiamo se l’attore abbia un matrimonio alle spalle ma attualmente, Pedro Alonso ha una compagna di nome Tatiana Djordjevic. Tuttavia, da una precedente relazione è nata sua figlia, Uriel venuta alla luce nel 1998. Data la passione di Pedro per l’arte, non ci stupisce che abbia trasmesso questa stessa alla figlia che ha intrapreso gli studi in Belle Arti.

Non solo la recitazione: ecco quale sport lo appassiona

L’attore spagnolo ha dichiarato la sua passione per uno sport: il calcio. L’attore, quando non si trova impegnato sul set, ama recarsi allo stadio per vedere qualche partita di calcio. Non sappiamo quale sia la sua squadra del cuore, ma il suo calciatore preferito sì: Lionel Messi. Del calciatore apprezza moltissimo il suo essere imprevedibile e amante del rischio, doti che l’hanno ispirato per l’interpretazione di Berlino.