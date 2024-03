Ultimo weekend d’inverno con una Luna in Gemelli molto intrigante

Ci accingiamo a vivere l’ultimo weekend d’inverno. Il 21 di marzo è prossimo, con esso la primavera e tutto quanto di buono ci porterà, si spera.

Inverno ormai agli sgoccioli. Finalmente verrebbe da dire, anche se non è che neppure quest’anno sia stato particolarmente freddo e fastidioso. Certo, l’arrivo più frequente del sole e l’allungarsi delle giornate renderà tutti più contenti. Dal punto di vista astrale, sta andando in archivio anche il periodo dei Pesci. Ancora qualche giorno e si entrerà in Ariete, il segno primaverile per eccellenza. Proprio i nati dal 19 febbraio al 20 marzo vivranno un ultimo fine settimana piuttosto movimentato.

L’oroscopo del weekend

Inizierà in maniera serena, soprattutto dal punto di vista lavorativo, poi, tra sabato e domenica, ecco che l’umore dei Pesci cambierà un po’. Accadrà un fatto piuttosto spiacevole, probabilmente in famiglia, che li turberà e non poco. Per fortuna, però, dovrebbe essere una tempesta passeggera, di conseguenza già domenica dovrebbe riaffacciarsi il sole. Chi invece beneficerà di un ottimo weekend sarà Scorpione. I nati dal 23 ottobre al 21 novembre, infatti, saranno attesi da un fine settimana prospero di novità. Più in campo sentimentale, forse, che in quello professionale. Potrebbe nascere l’opportunità di conoscere una persona molto interessante, con rapporto da approfondire nelle prossime settimane.

La parabola dei Gemelli e la picchiata di Acquario

Sarà l’ultimo weekend con la Luna in Gemelli. Questo porterà loro alcune novità piuttosto intriganti, sia dal punto di vista professionale che relazionale. Per il primo aspetto, potrebbe essere il momento giusto per iniziare una partnership, oppure investire qualche euro su un progetto, la cui realizzazione, potrebbe portare ricavi importanti. Dal punto di vista sentimentale, invece, dopo qualche screzio nelle settimane precedenti, potrebbe tornare il sereno su alcune relazioni. In fondo, adesso arriva il periodo migliore per uscire, vivere un weekend fuori, una gita fuori porta. Quale cosa migliore di riconciliarsi ora?

Capitolo Acquario. Proprio non va eh? Il momento non è dei più positivi, eufemismo. Lavoro, così così, affetti, insomma, attività alternative (sport, hobby, passioni), lasciamo perdere. Non proprio il massimo questo mese di marzo. E la sua fine pare ancora lontana. Bisogna tenere duro, cercare di appigliarsi a qualsiasi notizia positiva e non mollare. Come si dice, non può piovere per sempre. Usciamo da un inverno molto piovoso solo in alcune settimane, ma se guardiamo fuori, ora è tornato il sereno. Sarà così anche per gli Acquario, basta sapere aspettare.