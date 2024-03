Anche ad Hollywood ci sono i mammoni! Ecco 3 attori famosissimi che hanno un legame simbiotico con la loro figura materna

In una realtà come quello di Hollywood, dove il successo e la notorietà possono dare alla testa, c’è un elemento che rimane costante nella vita di molti: il rapporto con la propria madre.

Questo legame speciale va oltre il successo e il glamour, offrendo un’ancora di stabilità e amore incondizionato. Tra le star di Hollywood, ci sono 3 attori che hanno un legame speciale con la loro figura materna. Scopriamo insieme chi sono.

Anche ad Hollywood ci sono i mammoni! Non ci avresti mai scommesso

Partiamo da uno degli attori più famosi di Hollywood e di tutto il mondo. È il protagonista di film cult rimasti nella cultura cinematografica globale, come Titanic, The Wolf of Wall Street e Shutter Island. Stiamo ovviamente parlando di Leonardo DiCaprio: l’attore, infatti, è notoriamente molto legato a sua madre, Irmelin Indenbirken. Cresciuto da lei in una realtà lontana dal lusso di Hollywood, Leonardo non ha mai nascosto l’ammirazione e la gratitudine per i sacrifici fatti dalla madre per permettergli di inseguire i suoi sogni. DiCaprio attribuisce a lei gran parte del suo successo, citando spesso il sostegno ricevuto nei momenti difficili della sua carriera.

Nella stessa ottica, anche Bradley Cooper mostra un’affinità unica con sua madre, Gloria Campano. Dopo la morte del padre, il loro legame si è intensificato, tanto che Bradley ha deciso di convivere con lei per un periodo (pare che i due abbiano trascorso insieme il lockdown). Cooper è stato spesso visto sul red carpet accompagnato dalla madre, a riprova del profondo affetto e rispetto che nutre nei suoi confronti. Questi gesti pubblici sono l’espressione di una relazione basata su amore, rispetto e supporto reciproco.

Ryan Gosling e il rapporto unico con mamma Donna

Ryan Gosling, stella di numerosi film di successo, ha un legame speciale con sua madre, Donna. Gosling considera sua madre una figura centrale nella sua vita, sottolineando come il suo sostegno sia stato cruciale nei momenti chiave della sua carriera. L’attore canadese ha più volte portato Donna a eventi importanti, mostrando al mondo l’importanza del loro rapporto. Questi momenti condivisi riflettono la profondità del loro legame e il ruolo significativo che Donna ha avuto nella sua crescita personale e professionale. Come abbiamo visto, dunque, anche ad Hollywood ci sono i mammoni! Questi attori dimostrano come, nonostante la fama e le luci della ribalta, il rapporto con la propria madre rimanga un pilastro fondamentale della loro vita, un rifugio sicuro e una fonte di amore incondizionato: la mamma è sempre la mamma!