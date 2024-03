Azioni che hanno aumentato il dividendo del 30% rispetto all’anno precedente

Le azioni Cementir presentano la peculiarità di un dividendo aumentato del 30% rispetto all’anno precedente. Quale impatto potrebbe avere questa notizia sull’andamento del titolo secondo le indicazioni degli analisti?

I punti di forza e di debolezza di Cementir

L’azienda presenta diversi punti di forza, tra cui una solida posizione finanziaria con un alto livello di liquidità netta e margini interessanti. I multipli di guadagno sono considerati attraenti, con un rapporto “enterprise value to sales” che suggerisce un sottovalutazione dell’azienda. Inoltre, il prezzo dell’azione rispetto al valore netto contabile indica un potenziale di apprezzamento.

Gli analisti hanno anche rivisto al rialzo le previsioni di utili per azione, con un significativo divario tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio, indicando un potenziale di apprezzamento dell’azione.

Considerando le raccomandazioni degli ultimi tre mesi, il rating medio degli analisti è Compra con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 25%.

Tuttavia, ci sono anche alcuni punti deboli, inclusa la prospettiva di crescita del fatturato considerata bassa da Standard & Poor’s e la crescita prevista dell’Utile Netto per Azione (EPS) che è vista come debole. Le revisioni del fatturato sono state principalmente negative nell’ultimo anno, con previsioni riviste al ribasso sia per l’esercizio in corso che per quello successivo. Inoltre, l’opinione media degli analisti è peggiorata negli ultimi quattro mesi.

I numeri dell’esercizio 2023

Cementir Holding ha reso noti i risultati finanziari del 2023 e le previsioni per il 2024, insieme al piano industriale triennale 2024/2026. Nel 2023, la società ha registrato ricavi leggermente inferiori rispetto all’anno precedente, principalmente a causa della riduzione dei volumi venduti e dell’indebolimento delle valute locali, sebbene a cambi costanti il fatturato sarebbe aumentato del 10,5%. Tuttavia, il margine operativo lordo è aumentato significativamente, portando a un utile netto in crescita del 24,1% rispetto al 2022. La posizione finanziaria netta è migliorata notevolmente, con un saldo positivo alla fine dell’anno.

Per il 2024, Cementir Holding prevede un modesto aumento dei ricavi e un margine operativo lordo di circa 385 milioni di euro, insieme a una solida posizione di cassa positiva. Il piano industriale per il triennio 2024/2026 prevede una crescita annua dei ricavi del 5-6%, con investimenti mirati allo sviluppo della capacità produttiva, all’efficienza degli impianti, alla salute e sicurezza e alla digitalizzazione. Inoltre, sono previsti investimenti in sostenibilità per ridurre le emissioni. Il piano contempla anche una distribuzione di dividendi crescente, con un payout ratio del 20-25% dell’utile netto di periodo. Il dividendo proposto per il 2024 mostra un aumento significativo rispetto all’anno precedente, 30%, confermando la solidità finanziaria e le prospettive positive dell’azienda.

Azioni che hanno aumentato il dividendo del 30% rispetto all’anno precedente: le indicazioni dell’analisi grafica

Sono ormai quattro mesi che le quotazioni, sebbene la proiezione in corso sia rialzista, sono bloccate all’interno del trading range 8,85 € – 9,86 €. A questo punto solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.