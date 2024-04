Tra le tendenze moda per gli occhiali questi sono alcuni modelli intriganti

Ci sono molti oggetti che usiamo per aiutarci in molti compiti quotidiani. Altri servono solo per abbellire la nostra casa o il nostro aspetto. Gli occhiali possono assumere funzioni diverse e nello stesso tempo essere gradevoli. Vediamo qualche tendenza a cui ispirarci.

L’uomo ha sempre cercato di rendere più facile la sua esistenza. La lista di ciò che l’ingegno ha prodotto in migliaia di anni sarebbe lungo. Soffermandoci ad oggetti di uso comune, l’utilità si è sempre più abbinata al senso estetico.

Bellezza e funzionalità

Si può bere l’acqua in un semplice bicchiere di vetro oppure in uno di cristallo con bordi in oro. Per correggere ad esempio i difetti visivi ci serviamo di lenti su montature. Anche in questo caso la scelta potrebbe ricadere su svariati tipi.

Sottoponiamo il corpo e la vista a diversi tipi di sollecitazione. La luce del sole, quella degli schermi di dispositivi mobili, smog e vento possono disturbarci. In alcuni casi possiamo avere problemi di visione da correggere. In altri potrebbe servire qualcosa che faccia riposare gli occhi o che li schermi soltanto. In ogni caso è consigliabile rivolgersi ad un esperto oculista e ad un ottico.

Possiamo anche sfruttare gli occhiali per rendere più attraente il look e in particolare il viso. Tra i tipi di lente troviamo quelle di vetro naturale o plastico.

Alcuni modelli tra le tendenze moda per gli occhiali

Gli stilisti fanno sfilare sulle passerelle abiti e accessori che fanno subito tendenza. Uno dei modelli di moda per la primavera-estate di quest’anno sarebbero gli occhiali tondi. Si potrebbero scegliere con montature grandi ad incorniciare lenti rotonde più piccole.

Un tipo di lente che torna periodicamente in auge è quella da aviatore. Questa forma è tra le preferite per gli occhiali da sole. A tal proposito è tornato a farsi vedere nelle sfilate il modello a scudo o mascherina monolente e anche a specchio. Potrebbero interessare anche montature cat eye, sia per lenti da vista che da sole. Sono anche di tendenza le forme squadrate grandi oppure più piccole ed esagonali.

Nella scelta del tipo di lente affidiamoci ad un esperto. Saprà valutare il materiale, il colore e altro in base alle nostre esigenze. Per quanto riguarda poi la forma, è sempre bene provare diverse montature tra le tendenze moda per gli occhiali per verificare che si adattino ai nostri lineamenti. Infine, per prolungarne la durata, dovremmo usare appositi panni in microfibra o salviette per la periodica pulizia delle lenti da vista o da sole.