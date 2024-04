Smartphone e cellulari: modelli costosi, un anniversario e altre curiosità per collezionisti e appassionati

Comunicare è essenziale e farlo con dei buoni mezzi sarebbe l’ideale. Il progresso ci ha fornito soprattutto il telefono e ormai i dispositivi mobili sono alla portata di tutti. Conosciamo qualche particolare modello e altre notizie interessanti legate ai cellulari e a speciali smartphone.

Finiti i tempi delle centraliniste che smistavano chiamate attraverso cavetti il telefono è divenuto un oggetto familiare in molte famiglie. Ai modelli fissi con il filo si è passati gradualmente a quelli senza filo. Grazie a continui studi si è poi arrivati al dispositivo mobile, il cellulare, da portare con sé ovunque. Sappiamo che la tecnologia procede a grandi passi e frutto di studi ed esperimenti è l’odierno smartphone. Sono tantissimi ormai gli usi di questo oggetto ormai indispensabile. Oltre alle chiamate possiamo effettuare videochiamate, scattare foto, girare video, consultare giornali on line, inviare file di diverso tipo ecc.

Smartphone e cellulari: modelli costosi, un anniversario e altre curiosità incredibili

Ci sono telefonini molto basici ed economici adatti anche a persone con difficoltà visiva o anziane. Quelli ultramoderni allettano gli appassionati e i collezionisti di ogni età. Ma quando è stata effettuata la prima chiamata con il cellulare?

Andiamo indietro nel tempo. Il 3 aprile del 1973 con il dispositivo mobile chiamato DynaTAC Martin Cooper, esperto in comunicazioni, fece la prima storica telefonata. Il DynaTAC somigliava a un mattone e attualmente costerebbe un milione di dollari.

Forse pochi conoscono uno degli smartphone più costosi mai prodotti al mondo. Si tratterebbe del Falcon Supernova iPhone 6, disponibile in oro rosso o rosa 24 KT o in platino. Il suo valore si aggirerebbe sui 48 milioni di dollari. Oltre al metallo prezioso presenterebbe un diamante sul retro. A proposito di questa preziosa pietra, nel 2018 è stato attestato un lussuoso record. Una custodia per smartphone fu coperta da 6.576 diamanti.

Altre stranezze

Tra i cellulari più venduti invece troviamo il Nokia 1100. Fino al 2003 infatti ne sono stati comprati ben 250 milioni nel Mondo. Una bizzarria riguarda un telefonino in scala. No, non ci riferiamo a versioni piccole e tascabili, ma a un modello Samsung SCH-r450 di 4,57 m per 3,42 m. Questa versione era funzionante e ha ottenuto il certificato del Guinness World Records nel 2009 a Chicago. Il peso? Circa 160 kg.

Smartphone e cellulari: modelli costosi, un anniversario e altre curiosità fin qui descritti possono interessare soprattutto i collezionisti. A tal proposito uno di loro è Andrei Bilbie Argentis residente in Romania. Fino al 2023 la sua collezione contava 3.456 pezzi, doppioni esclusi.

