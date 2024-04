Con contenuti sempre nuovi e pronti a far emozionare il pubblico da casa, le piattaforme streaming hanno bisogno di fare spazio nel loro catalogo, lasciando andare anche titoli molo amati.

Una delle principali piatteforme di streaming è Netflix. Il colosso dello streaming è partito offrendo servizi di noleggio DVD a domicilio, per posta, fino al 2007 quando iniziò ad offrire anche lo streaming online. Una rivoluzione che permise agli utenti di godersi film, serie TV e documentari direttamente sul computer, senza il bisogno di aspettare l’arrivo del DVD fisico a casa. Questa mossa segnò l’inizio di una nuova era che si espanse sempre di più, raggiungendo tutto il Mondo. Era il 2015 quando la piattaforma approdò in Italia, lanciando il suo servizio di streaming.

Contenuti che vanno e contenuti che vengono

Oggi Netflix conta oltre 200 milioni di abbonati in tutto il Mondo, diventando la piattaforma leader nel settore dello streaming. La piattaforma ha avuto un impatto significativo sull’industria dell’intrattenimento, rendendo disponibili contenuti in grande quantità, iniziando l’era del binge-watching. Per accontentare i suoi utenti, infatti, non mancano nuovi contenuti ogni mese. Ad aprile, per esempio, il film più visto è Il Fabbricante di Lacrime, tratto dall’omonimo libro di Erin Doom. Attesissima è la stagione 3 di Bridgerton, dove le vicende saranno incentrate su Colin e Penelope. Ma tra contenuti che vengono, ci sono anche quelli che si devono lasciare andare. Dal 17 maggio, un’amata serie di film d’animazione non sarà più disponibile su Netflix.

Dal 17 maggio non sarà più disponibile sulla piattaforma: è il momento di un rewatch

Si tratta dei film d’animazione della DreamWorks Shrek, Shrek 2 e Shrek Terzo. Da quando è uscito nelle sale nel 2001, la storia dell’orco verde ha dato vita ad un vero e proprio fenomeno e di uno dei franchise più amati. I film di Shrek hanno sempre affascinato il pubblico (sia giovane che adulto) con il suo mix di umorismo irriverente, personaggi indimenticabili e messaggi positivi. Quello che è iniziato come un semplice film d’animazione innovativo, infatti, è diventato un fenomeno culturale che ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica. Proprio Netflix deteneva i diritti di streaming dei primi tre film di Shrek ma, dal 17 maggio, non sarà più così. L’ultima possibilità per visionare questi contenuti sarà il 16 maggio, quindi, è ora di scaldare dei buoni popcorn e di fare un bel rewatch! Se non ci riuscite, i film rimangono disponibili per il noleggio su altre piattaforme di streaming.