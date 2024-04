Tra i prodotti del risparmio postale, i buoni fruttiferi fanno la parte del leone per quel che riguarda gli investimenti a medio-lungo termine. Sul breve, invece, l’attenzione è quasi tutta rivolta alle offerte Supersmart, attivabili per i soli titolari di libretto di risparmio Smart.

I buoni postali cambiano nel tempo in base alle dinamiche dei mercati e alle scelte commerciali decise dall’emittente, Cassa Depositi e Prestiti (CDP). In altri termini mutano le tipologie disponibili per la sottoscrizione e nelle condizioni economiche proposte alla clientela. L’ultima revisione che qui esponiamo interessa la nuova serie del Buono Rinnova 4 anni, in debutto dal 23 aprile. Vediamone le caratteristiche, dunque ecco il nuovo buono fruttifero postale Rinnova per guadagnare il 10,38% lordo complessivo a scadenza.

Il buono fruttifero postale Rinnova 4 anni

Al pari dei titoli similari, questo buono gode della garanzia dello Stato mentre l’intermediario è Poste Italiane. Il prodotto ha una durata di 4 anni dando quindi modo di investire nel medio periodo garantendo rendimenti certi.

L’emittente ne ammette comunque il rimborso anticipato, prima dei 4 anni di scadenza, e sempre entro i limiti di prescrizione. Tuttavia, in caso di liquidazione anticipata si ha diritto solo al nominale sottoscritto e non agli interessi nel frattempo maturati. Questi, infatti, sono riconosciuti solo a naturale scadenza.

Sul buono non gravano spese di gestione, dall’inizio alla fine, tranne i normali oneri tributari. Vale a dire l’aliquota fiscale del 12,50% sugli interessi e l’imposta di bollo nei soli casi, modi e tempi previsti dalla Legge.

Chi può acquistare questo buono postale a 4 anni?

La sottoscrizione del buono prevede tuttavia il rispetto di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi. In questa sede esporremo solo i primi, ossia i requisiti oggettivi. Vediamo di quale si tratta. Per acquistarlo occorre aver rimborsato un buono fruttifero postale scaduto, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il periodo di collocamento del buono Rinnova 4 anni. Tra i buoni scaduti di riferimento non vi rientrano quello dedicato ai minori e il buono 4 anni risparmiosemplice.

Ecco il nuovo buono fruttifero postale Rinnova per guadagnare il 10,38% lordo complessivo a scadenza

Chiudiamo infine vedendo quali sono le condizioni economiche di questa nuova serie di buoni. Il rendimento annuo lordo a scadenza è del 2,50%, il 2,20% netto per il 1°, il 2°, il 3° e 4° anno di vita del prodotto.

Sempre a scadenza, i coefficienti lordo e netto da applicare per il calcolo dei rispettivi montanti sono i seguenti: