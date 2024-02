Settimana della Moda a Milano: un business da oltre 50 milioni di euro

Comincia di martedì e finisce di lunedì. Non è il Festival di Sanremo, ma un altro importante evento del mese di febbraio sul territorio italiano. Stiamo parlando della Settimana della Moda o come si dice oggi, in maniera più moderna, della Fashion Week.

Grande protagonista, ovviamente, la città di Milano che insieme a New York, Londra e Parigi, compone un quartetto con più di 80 anni di storia di sfilate. Infatti, la prima si tenne proprio negli Stati Uniti, nel 1943. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, arrivarono anche le altre tre città. Milano, però, nell’immaginario collettivo, grazie anche ai grandi stilisti italiani, è l’appuntamento clou per antonomasia..

La Settimana della Moda di Milano

Un programma intenso che è iniziato ieri e terminerà lunedì prossimo. Coinvolgerà ogni angolo del capoluogo meneghino, che verrà letteralmente invaso da addetti ai lavori e appassionati. Ci si incontra per scoprire le nuove collezioni, ma non solo. È l’evento mondano per eccellenza in cui protagonisti, oltre a stilisti e modelli/e sono attori, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Ogni sera, in diversi punti della città, ci sono iniziative che rientrano nel complesso della manifestazione, che attira anche migliaia di turisti e curiosi, provenienti da ogni parte del mondo.

Gli incassi della Settimana della Moda

Ovviamente gongolano tutti i proprietari di bar, ristoranti e alberghi. L’indotto generato dalla Fashion Week è da far tremare i polsi. Quest’anno, poi, sarà record. Finalmente passato l’incubo Covid, le previsioni stimano incassi oltre i 70 milioni di euro complessivi. Infatti, uno studio di Confcommercio parla di una spesa turistica superiore rispetto agli anni pre-pandemia. Una crescita di poco inferiore al 25%. Milano è una città sempre più amata dai cittadini stranieri. In questo 2024, si prevede che saranno ben 50 mila i visitatori provenienti da oltre confine.

Per fortuna, però, non saranno da soli. Si stima, infatti, che ben oltre 60 mila persone arriveranno da tutto il territorio italiano. Il capoluogo della Lombardia sta diventando un’attrazione turistica sempre più forte, in particolar modo per chi ama e può permettersi il lusso.

Molte di queste persone, poi, lasciano in città ingenti somme di denaro. Calcolato in cifre sovente a tre zeri. Insomma, Milano sarà, dal 20 al 26 febbraio, al centro del mondo per un evento che catalizza interesse e, soprattutto, elevati ritorni economici. Un bene per la città e per l’Italia. Con il settore della moda che si conferma come uno dei fiori all’occhiello universalmente riconosciuti del nostro paese.