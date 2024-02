Eventi e mercatini a Milano e dintorni contro la noia per divertirsi in tanti modi

Certe giornate libere sembrano infinite se si trascorrono senza attività interessanti. Per non annoiarsi ci sono alcune proposte da considerare in varie città. Ecco qualche idea su come combattere la noia a Milano.

Quando le giornate si allungano e arriva la primavera siamo spesso più invogliati a uscire. Si organizzano anche gite fuori porta e magari c’è chi azzarda un bagno al lago o in mare.

Nei mesi invernali la pigrizia che ci porta a stare al calduccio in casa ci potrebbe far perdere degli eventi interessanti. Ad esempio in Lombardia a febbraio ce ne sono di vario genere.

Alcuni eventi e mercatini a Milano e dintorni contro la noia

Forse abbiamo interrotto le nostre abitudini partecipando a una festa di carnevale. Passato pure San Valentino cerchiamo qualcosa che ci spinge a organizzare delle belle uscite. Tra varie proposte a Milano Gallerie d’Italia espone 91 foto scattate a Maria Callas fino al 18 febbraio 2024. Gli autori sono italiani e stranieri che hanno immortalato la Divina in varie fasi della sua carriera.

Per chi ama l’arte fotografica presso la Fabbrica del Vapore si tiene un’altra interessante mostra. Si tratta di quella dedicata a Guido Harari. Si possono ammirare ritratti di grandi nomi della musica e di vari personaggi illustri di Milano o anche di alcuni ospiti di case di assistenza. Su prenotazione il Maestro scatterà foto ai visitatori.

I concerti nel capoluogo lombardo in programma a febbraio sono molti. Citiamo tra gli altri quello di Massimo Ranieri giorno 16 e di Davide Van de Sfroos il 29 al Teatro degli Arcimboldi. Alfa si esibirà al Mediolanum Forum il 24 febbraio, mentre Gio Evan sarà al Teatro Lirico Giorgio Gaber il 26.

Dove trovare usato e oggetti vintage

Per risparmiare un po’ di soldi o guadagnarli a volte si usano i siti on line. In varie parti d’Italia si possono ancora frequentare i mercati dell’usato. A Sesto San Giovanni si troverebbero in vendita oggettistica vintage, abbigliamento, complementi di arredo, mobili e tanto altro. Il mercato sarebbe aperto ogni domenica mattina. Uno storico si tiene ogni terza domenica del mese. Il mercatino di Brera sarebbe infatti tra i più antichi e frequentati da chi cerca delle curiosità o di risparmiare. Il mercatino di Corsico si svolge pure ogni terza domenica con tanti espositori.

Si potrebbe quindi approfittare di questi eventi e mercatini a Milano e dintorni contro la noia, emozionandosi o facendo un buon affare.

(n.d.r. Le date degli eventi e dei mercatini potrebbero subire variazioni)