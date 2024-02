Sembra strano ma lo zucchero se usato così può valere una fortuna: scopri 5 usi alternativi che ti fanno risparmiare

Anche tu hai sempre usato lo zucchero soltanto in cucina? Dopo aver letto questo articolo potresti cambiare abitudini. In realtà, non sei il solo perchè soltanto in pochi sanno davvero in quanti modi possiamo impiegare questo prodotto. Usarlo nei modi che ti stiamo per illustrare può farti risparmiare un bel gruzzolo.

È uno tra gli ingredienti più comuni e infatti è difficile non trovarlo nelle nostre cucine. Stiamo parlando dello zucchero. Usiamo lo zucchero per rendere dolci bevande e pietanze, ma in realtà, questo ingrediente nasconde molto di più. Infatti, lo zucchero può essere utilizzato per la cura del corpo, per le pulizie domestiche, contro gli insetti e anche per coltivare piante e fiori. Se in casa hai bustine di zucchero dimenticate, zollette che non usi, oppure pacchetti abbandonati da tempo in dispensa recuperali e usali per risparmiare.

Sembra strano ma lo zucchero è un grande alleato per chi è pollice verde

Le tue piante sono spente e hai bisogno di rinvigorirle? Usa lo zucchero in questo modo: versane un pizzico sul terreno o sul terriccio della pianta. Lo zucchero darà nuova vitalità alle piante che cresceranno più forti e robuste. Ma non è tutto. Se hai ricevuto in regalo un bel mazzo di fiori e hai timore che questi appassiscano in fretta, usa lo zucchero. Aggiungi al vaso un bicchiere d’acqua in cui hai versato 2 cucchiai di zucchero e uno di aceto di mele. Lo zucchero nutre i tuoi fiori e gli permetterà di vivere più a lungo, mentre l’aceto di mele li protegge dal proliferare dei batteri.

Pelle più liscia e morbida grazie allo zucchero

Sembra strano ma lo zucchero può aiutarti ad avere una pelle invidiabile e lo fa in 2 modi. Per il primo, puoi preparare uno scrub esfoliante usando 100 grammi di zucchero e 100 millilitri di olio vegetale. Mischia il tutto fino ad ottenere un prodotto cremoso da applicare e massaggiare sulla pelle. Risciacqua per bene e goditi il risultato. Il secondo utilizzo è per combattere i peli in eccesso. Se unisci 200 grammi di zucchero a 50 grammi di acqua e a 50 grammi di succo di limone puoi ottenere una cera naturale. Dovrai farla cuocere in un pentolino per 25 minuti mescolando spesso. Quando sarà dorata versala su un foglio di carta da forno, staccala e inizia a modellarla. Infine, non ti resta che usarla per rimuovere i peli.

Lo zucchero aiuta a rimuovere le macchie dai vestiti

Non sempre le macchie sono semplici da rimuovere. Un esempio sono quelle d’erba fresca. Puoi realizzare un facile prodotto pretrattante unendo 1 cucchiaio di zucchero ad uno d’acqua. Mescola per bene e dovresti ottenere una pasta semiliquida. Applica questo composto sulla macchia d’erba da rimuovere e strofina per bene. Lascia agire per una mezz’oretta e procedi al normale lavaggio. Dopo averla pretrattata in questo modo, la macchia verrà via senza fatica.