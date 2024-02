Hai il viso ovale come Monica Bellucci? Valorizzalo con questi 3 tagli di capelli perfetti anche per le over 50

Oggi prendiamo ispirazione dal look di una delle donne più belle d’Italia per consigliare tutte coloro che proprio come lei hanno il viso ovale. Stiamo parlando della splendida attrice Monica Bellucci. Oggi ti proporremo 3 tagli di capelli adottati dalla diva per un look che farà invidia.

Non tutti i tagli di capelli stanno bene a chiunque. Ognuno di noi possiede una particolare fisionomia e il viso è il nostro più importante biglietto da visita. Oltre alla scelta del make-up che può essere fondamentale, lo è ancora di più quella del taglio di capelli.

Il giusto taglio di capelli può farti sembrare anche 10 anni più giovane: basta saperlo scegliere in base alle tue caratteristiche. Per quanto riguarda il colore, questi 3 tagli si adattano perfettamente sia ai capelli chiari, sia a quelli più scuri.

Oggi vogliamo occuparci delle donne che possiedono un volto ovale. Come te, ci sono moltissime celebrities, ad esempio, Charlize Theron, Jessica Alba, Blake Lively e Kylie Minogue. Con questo articolo però ci ispiriamo a una bellezza nostrana, ovvero alla divina Monica Bellucci.

Hai il viso ovale come Monica Bellucci? Ecco un taglio medio-lungo da provare

I visi ovali sono armoniosi e simmetrici. Il taglio scalato regala dinamicità ai capelli e la lunghezza potrai deciderla tu. Sappi comunque che i capelli lunghi, soprattutto se lisci, mettono ancora più in risalto la forma del tuo viso. Per un effetto wow, consigliamo anche la frangia laterale un po’ accentuata proprio come ha sfoggiato più volte Monica Bellucci sul red carpet. Infine, parliamo del colore. Questo taglio dà il meglio di sé con un castano sui toni del caramello.

Taglio corto? Provalo e sembrerai subito più giovane

Con un viso ovale è molto facile giocare su rasature e scalature. La parola d’ordine è osare e pertanto ti consigliamo di scegliere un audace pixie cut molto corto. Con un ciuffo pronunciato sembrerai subito più alta e slanciata, proprio come ha sfoggiato Monica Bellucci tanti anni fa. Un’altra variante del pixie è quella con le rasature laterali: un taglio di carattere e che ti conferisce grande personalità. Qui consigliamo colori estremi per ottenere il massimo da questo look: o il biondo platino oppure il castano molto scuro.

Taglio medio: ancor meglio se mosso questo taglio torna di moda nel 2024

Hai il viso ovale come Monica Bellucci? Prova un bel clavicut che slancia la silhouette. Questo taglio, come suggerisce il nome, arriva alle spalle e incornicia perfettamente il viso, ancora meglio se in versione mossa. Portare questo taglio ti regala un aspetto più giovane ed elegante. Geometrico e poco scalato questo taglio valorizza la simmetria del tuo viso facendoti sembrare più giovane ed elegante. Quest’anno va di moda soprattutto sul biondo come porta Scarlett Johansonn, ma con il castano della Bellucci è davvero da 10 e lode!