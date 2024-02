Come capire se i jeans ti calzano a pennello senza neanche provarli? Ecco il trucco infallibile che pochi conoscono

Capita di trovare il jeans che ci piace, ma non avere il tempo di provarlo in camerino. Come fare? Niente paura, ti svelo un semplice trucchetto che ti permetterà di acquistare il pantalone perfetto e della tua taglia, senza neanche provarlo.

Il denim è un tessuto utilizzato da secoli, ma che non passa mai di moda. Un must have che non può mancare nell’armadio, anche perché si adatta ad ogni stagione. Naturalmente nel corso degli anni si è rinnovato, evoluto e trasformato per rimanere al passo con i tempi. Varie colorazioni, diversi lavaggi e con particolari sempre più ricercati (frange, borchie, stampe, paillette, ecc.). E pensare che questo tessuto pare sia nato in Italia e precisamente a Genova. Qui veniva utilizzato per creare le vele delle navi e i teloni da copertura. Con le migrazioni, poi, il denim è sbarcato in America. Grazie alla sua resistenza, si usava principalmente per creare i pantaloni dei minatori.

E se non hai voglia di provare il jeans non lo compri?

Il classico jeans probabilmente è il capo di abbigliamento più venduto al Mondo. Apprezzato da tutti a qualsiasi età. Ne abbiamo tantissimi nell’armadio, ma cerchiamo ogni stagione, sempre modelli e colori diversi. Quante volte ti è capitato di voler comprare dei jeans ma non avere voglia di provarli in negozio. Troppa fila fuori dai camerini, zero voglia di svestirsi oppure poco tempo a disposizione. Se per le giacche o le magliette puoi fare affidamento alla taglia o al colpo d’occhio, per i pantaloni le cose si complicano.

Come capire se i jeans ti calzano a pennello: conosci il trucco del braccio?

È facile calcolare la lunghezza giusta del jeans. Basta guardarsi allo specchio del negozio e posizionare il pantalone vicino alla gamba. Ma per la larghezza della vita, le cose si complicano. Non è facile a colpo d’occhio capire la misura perfetta. Ma niente paura. Sai che c’è un modo per azzeccare la taglia giusta del jeans senza provarlo.? Ti spiego come. Il metodo è semplicissimo e sta spopolando sui social. Procedi in questo modo. Inserisci l’avanbraccio, dal gomito alla mano (tenendo il pugno chiuso), nella vita del pantalone. Naturalmente con bottone e cerniera chiusi. Ora, se l’avanbraccio non entra allora il jeans è stretto, se invece rimane lo spazio il pantalone risulterà troppo largo. Se il pugno e il gomito toccano perfettamente le due estremità dei pantaloni, stai certo che questa è proprio la taglia perfetta. Ecco come capire se i jeans ti calzano a pennello senza neanche provarli.