Quanto costa mangiare da uno dei migliori pizzaioli al Mondo? Ecco i prezzi e dove lavora

Quando si parla di cucina a volte ci si domanda chi è il cuoco più bravo. Ci sono molti concorsi gastronomici indetti ogni anno. Per il 2023 il primo posto di The Best Pizza Awards è toccato a un italiano. Scopriamo chi è e i prezzi del menù.

Una delle specialità italiane che ha avuto maggiore successo ovunque è la pizza. In Italia e all’Estero si può gustare nei locali o riceverla a casa. Le origini sarebbero antichissime. Basti pensare a un recente ritrovamento di un affresco a Pompei. In una natura morta sembrerebbe esserci un impasto piatto con frutta e salsine che ricorderebbe proprio la pizza.

Il vincitore del The Best Pizza Awards 2023

Ogni anno si tengono competizioni di ogni tipo per eleggere il miglior gelataio, chef, pasticcere del Mondo. Per quanto riguarda la pizza, uno dei concorsi più noti sarebbe The Best Pizza Awards. Nel 2023 una giuria ha decretato come vincitore Franco Pepe. Il suo Pepe in grani si trova a Caiazzo, vicino Caserta. Figlio e nipote di pizzaioli, Pepe porta avanti la tradizione con tocchi innovativi. La maestria di Franco Pepe si manifesta soprattutto nelle sue pizze classiche, originali e stagionali. Nel menù troviamo anche altro, come i coni fritti e i dolci. Il locale a Caiazzo dispone di diverse sale. In particolare, in quella Authentica c’è solo un tavolo da 8 persone, un forno e il banco da lavoro.

Ecco quanto costa mangiare da uno dei migliori pizzaioli al Mondo

Se si è indecisi ci sono i menù degustazione con vari assaggi a partire da 35 euro a persona. Diamo un’occhiata ora alle pizze. Una classica Margherita da Pepe in grani costerebbe 7 euro. Per la versione DOP con pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana e olio extravergine di oliva si spenderebbero 9 euro. Tra le altre abbiamo la Capricciosa a 9 euro. Per le pizze originali il costo varia da 8 a 15 euro. Ad esempio, ci sarebbe Grana, pepe e fantasia con fonduta di Grana Padano DOP 12 mesi, scamorza, pepe, lime e altri ingredienti a 13 euro. A partire da 12 euro ci sono le pizze stagionali.

Presso la pizzeria di Franco Pepe, infine, sarebbe da assaggiare il cono fritto AnaNascosta. Si tratterebbe di un cono di pasta di pizza fritto con fonduta di Grana. Al centro si inserisce dell’ananas arrotolato nel prosciutto crudo, il tutto insaporito con polvere di liquirizia. Il prezzo è di 12 euro. Ecco, quindi, quanto costa mangiare da uno dei migliori pizzaioli al Mondo, Franco Pepe, nel suo locale Pepe in grani a Caiazzo.

(n.d.r.Articolo scritto per puro scopo informativo. I prezzi potrebbero subire variazioni)