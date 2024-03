Se ami cantare e il karaoke c’è questo evento straordinario. Scopri cos’è e dove si terrà

Si possono ascoltare brani attraverso molti modi e spesso viene quasi spontaneo intonare almeno il ritornello. Ci si può misurare in alcune serate karaoke con amici o attraverso talent show e programmi vari. Pochi forse conoscono una competizione importante per cantanti emergenti. Ecco di che si tratta.

In Italia il culto del bel canto ha travalicato i confini delle opere liriche soprattutto nel Novecento. Forse nel nostro Paese si impara a cantare da piccoli subito dopo camminare e parlare. Se prima ci si limitava a esprimersi in auto o sotto la doccia, adesso le luci della ribalta attirano un po’ tutti.

Se ami cantare e il karaoke c’è questo evento straordinario ogni anno

Nel giro di alcuni decenni, probabilmente grazie ad alcuni programmi di tv private, la voglia di mettersi in gioco cantando ha contagiato molte persone. Pensiamo soprattutto a come in Italia abbia contribuito Fiorello negli anni ’90 a far conoscere il karaoke con la trasmissione omonima. La parola in giapponese significa orchestra vuota e ha origini contese. Sta di fatto che il primo apparecchio usato per questo divertimento sembra sia stato inventato negli anni Settanta in Giappone.

Il karaoke in poche parole consiste nel cantare le parole visualizzate su uno schermo su base musicale. Ormai ci si cimenta in vari locali di ristorazione, a feste, matrimoni, e anche a casa. Si può usare un’apparecchiatura adatta o arrangiarsi con un semplice pc. Sta avendo successo sul canale 9 il programma condotto da Gabriele Corsi Don’t forget the lyrics, Stai sul pezzo. In questo caso oltre al semplice karaoke bisogna ricordare parti del testo delle canzoni. Oltre a livello nazionale ci sarebbe un’opportunità di far conoscere le proprio doti vocali in un evento mondiale eccezionale.

Un interessante campionato

Devi sapere che se ami cantare e il karaoke c’è questo evento straordinario a cui poter partecipare. Si tratta del KWC, Karaoke World Championships. KWC sarebbe la più grande competizione al Mondo tra talenti del karaoke. Ogni anno vi partecipano i rappresentanti di tanti Paesi. L’Italia ha gareggiato negli anni 2010, 2011, 2015, 2021 e la prima edizione si tenne nel 2003 in Finlandia. I cantanti in questa gara possono far conoscere a livello internazionale le loro abilità canore. Si potrebbe partecipare inizialmente alle eliminazioni nazionali per poi andare alla finale. Se il Paese di appartenenza non organizza la gara, in alternativa c’è la KWC Global Video Challenge. Quest’anno si terrà da aprile a maggio. La ventiduesima edizione si svolgerà invece tra il 7 e il 12 ottobre 2024 a Turku, in Finlandia.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per maggiori dettagli)