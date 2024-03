Ami Andrea Bocelli? Prova in vacanza in Toscana queste esperienze imperdibili legate al famoso cantante

Ci sono artisti che conquistano il favore del pubblico cominciando da piccoli e altri esordendo da adulti. Il successo può spesso estendersi oltre l’Italia e arrivare in ogni parte del Mondo. Uno di questi casi riguarda Andrea Bocelli. Se lo apprezziamo scopriamo cosa fare nella sua Toscana.

Ascoltare la musica è piacevole, emoziona, può farci fare un salto nostalgico indietro nel tempo. Ognuno ha i suoi cantanti preferiti che segue da anni. Alcuni hanno un successo limitato in Italia o al massimo in Europa. Altri nomi ormai sono conosciuti in tanti Paesi. Ricordiamo ad esempio Raffaella Carrà, Laura Pausini o i tre artisti de Il volo.

Ami Andrea Bocelli? Prova in vacanza in Toscana queste esperienze indimenticabili

Ogni parte d’Italia ha dato e continua a dare i natali a persone speciali del mondo dello spettacolo. Uno dei figli della Toscana è un artista amato ovunque. Parliamo di Andrea Bocelli. È noto e apprezzato per le sue intense interpretazioni di brani di ogni epoca e genere. I suoi concerti sono gremiti di gente appassionata sia di opere liriche che di musica pop. Bocelli e la sua famiglia in Toscana offrono al visitatore qualcosa di interessante. Forse è ancora poco conosciuta la secolare attività vitivinicola dei Bocelli nel territorio di Lajatico, vicino Pisa. Tra i vini in vendita troviamo In canto IGT, Alcide IGT. Oltre a ciò a Lajatico è quasi meta obbligata visitare le Officine Bocelli. Qui al primo piano abitava la famiglia e nei locali sottostanti c’erano attività come la falegnameria e un’officina meccanica. Adesso nei locali sono esposte foto e altri documenti. Potremmo anche gustare i piatti del ristorante Officine Bocelli Food Court.

Altre curiosità

Oltre al cibo e al vino c’è molto altro. Per esempio, le vinacce verrebbero sfruttate per la linea cosmetica Lajatica con prodotti per donna e alcuni per uomo. Se vogliamo andare in vacanza in estate in Toscana, a Forte dei Marmi ci sarebbe un altro posto legato ad Andrea Bocelli. Si tratta del Bagno Alpemare, con spiaggia, pineta e ristorante. Si potrebbe prenotare per luglio. Perché? Facciamo un passo indietro. L’architetto Alberto Bartalini ha progettato Alpemare ma anche il Teatro del Silenzio nei pressi di Lajatico. Bocelli e altri famosi artisti si esibiscono qui in estate. Lo spazio all’aperto è molto suggestivo. Le date per il 2024 sarebbero 15, 17 e 19 luglio. Infine, Lajatico ogni anno si arricchirebbe di opere d’arte contemporanea, rendendo il borgo un museo a cielo aperto. Ami Andrea Bocelli? Prova in vacanza in Toscana queste esperienze di vario genere. Per alcune sarebbe necessario prenotare con largo anticipo.

