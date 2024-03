In pochi sanno qual è il trucco più semplice per non piangere quando si taglia la cipolla

La cipolla è un ortaggio molto particolare, la cui caratteristica principale è quella di far lacrimare chi la taglia, a meno che non si prendano delle precauzioni.

A chi non è mai capitato di piangere quando si è trovato a dover affettare una cipolla? Che sia per fare un ottimo soffritto, per farla imbiondire prima di preparare un risotto o semplicemente per gustarla cruda o in insalata. In quanti hanno cercato anche il più classico rimedio della nonna per evitare la lacrimazione? In fondo, il pizzicorio che dà così fastidio ai nostri occhi dura per pochi minuti, quindi sarebbe piuttosto sopportabile. Ma, si sa, siamo nel Terzo Millennio e anche il più piccolo problema può essere risolto con una semplice ricerca su internet.

Perché le cipolle fanno lacrimare

Autodifesa. Alla domanda sul perché le cipolle facciano lacrimare, si può rispondere semplicemente con una parola. Non potendosi muovere, i vegetali per proteggersi da chi vuole loro male, devono agire in maniera diversa dalla maggior parte degli animali. Quindi, la loro difesa parte dall’immagazzinare sostanze nocive per altri esseri viventi.

Per le cipolle, la principale è lo zolfo che assorbe dal terreno in cui nasce. Da questo scaturisce l’acido solfenico, che viene accumulato al livello dei bulbi. Il taglio di questi fa sì che entrino in azione degli enzimi che liberano un gas irritante. Perciò, quando l’essere umano affetta la cipolla, questa sostanza entra in circolo nell’ambiente e, a contatto con il liquido presente nei nostri occhi, scatena l’irritazione che provoca la lacrimazione. Questa reazione è dovuta al fatto che l’acido solforico che si genera da questa reazione debba essere allontanato dal corpo umano tramite le lacrime. In questo caso, esse diventano il nostro meccanismo di difesa per proteggerci da questa sostanza.

Un modo per non lacrimare mentre si taglia la cipolla

Per far sì che ciò non accada, ci sarebbe una soluzione semplicissima, da mettere in atto ogniqualvolta si abbia a che fare con il taglio della cipolla. Infatti, basterebbe una comunissima gomma da masticare per evitare il fenomeno.

Anche in questo frangente è la chimica a venirci in soccorso per spiegarne il motivo. Mettiamo in bocca un chewing gum pochi minuti prima di affettare l’ortaggio. Esso faciliterà la produzione di saliva nella nostra bocca. Questa andrà a bloccare l’effetto dell’acido solfenico. Una piccola avvertenza, però. Affinché possa avvenire la neutralizzazione, dovremmo respirare a bocca aperta, mentre affettiamo la cipolla. Se non facessimo così, purtroppo, non riusciremmo a ottenere il risultato.

Quindi, gomma da masticare in bocca qualche minuto prima del taglio e respirare senza utilizzare il naso. In questo modo, nessuna lacrima solcherà il nostro viso, come diceva Bobby Solo.