Come lavare la lana a mano o in lavatrice con centrifuga: in che modo recuperare i maglioni infeltriti?

Quale detersivo usare? Meglio lavare i maglioni di lana a mano o in lavatrice? Come stenderli? Ecco tutte le risposte che cerchi.

Con l’arrivo della bella stagione è il momento di riorganizzare l’armadio. Via i maglioni molto pesanti per fare spazio ai capi più leggeri. Ma prima di riporre tutto nei cassetti è necessario che gli indumenti siano puliti, non abbiano macchie e non emanino cattivi odori. Lavare i maglioni e i capi di lana richiede molta attenzione, perché anche un minimo errore potrebbe rovinarli per sempre. Per non spendere soldi in lavanderia, ti spieghiamo come eseguire il lavaggio giusto.

Come lavare la lana a mano o in lavatrice: tutti i segreti

Mettere i capi di lana in lavatrice con tutti gli altri indumenti, non tenendo conto della temperatura e del detersivo, significa rovinarli e buttarli via. Il modo migliore per lavare il maglione di lana a mano è quello di tenerlo in ammollo in acqua tiepida aggiungendo un detersivo delicato come il sapone di Marsiglia. Trascorso un tempo di 10 minuti, puoi sciacquarlo sotto l’acqua tiepida, strizzando bene con le mani.

Fai attenzione anche alla fase dell’asciugatura. Poggia il maglione orizzontalmente sullo stendino in modo che non perda la sua forma. Se vuoi utilizzare la lavatrice, allora dovrai fare molta attenzione. Seleziona il programma per lana o capi delicati e imposta la temperatura a 30 gradi. Usa un detersivo delicato. Meglio non utilizzare l’ammorbidente perché potrebbe appesantire le fibre. Centrifuga sì o centrifuga no? Si può utilizzare, ma impostala ad una bassa velocità. Per proteggere i maglioni in lavatrice, infilali in una vecchia federa per cuscini. Prima di lavare un capo in lana, ricorda sempre di leggere l’etichetta.

E se sbagli il lavaggio?

Capita però di commettere degli errori. Ma niente paura ci sono dei metodi per recuperare il disastro e ripristinare la morbidezza del maglione. Ecco alcuni consigli. Puoi riempire una bacinella di acqua tiepida, aggiungere un tappo di shampoo per bambini o un balsamo. Immergi il maglione infeltrito e lascialo in ammollo per un’ora. Prima di conservare il maglione nell’armadio, è necessario che asciughi per bene, ma evita di poggiarlo sul termosifone.

Dopo aver visto come lavare la lana a mano o in lavatrice, ecco un altro consiglio. Si sa, i maglioni potrebbero essere attaccati dalle tarme. Per evitare che questi animaletti possano rovinare i tessuti, prepara un antitarme fai da te. Ti bastano solo delle foglie di alloro e una stecca di cannella, da inserire in alcuni sacchettini. Disponili, poi, in varie parti dell’armadio. Questi sacchetti non solo terranno lontane le tarme, ma sprigioneranno un gradevole profumo.