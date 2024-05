Sai quali sono i numeri del SuperEnalotto che escono poco? Se punti su questi, sappi che li estraggono raramente

Il SuperEnalotto, quando il montepremi sale in maniera vertiginosa, diventa l’oggetto del desiderio di tanti. Vincere più di 100 milioni di euro: chi non vorrebbe farlo. Quasi impossibile trovare la sestina vincente. A maggior ragione se puntiamo su questi numeri che escono poco.

Difficile resistere alla tentazione di provare la fortuna al SuperEnalotto davanti a certi montepremi. Non capita tutti i giorni di vedere più di 100 milioni di euro in palio. Anche se in tanti si accontenterebbero anche di un solo milioncino che risolverebbe parecchi problemi.

Vincere, ovviamente, non è facile. Anzi, diciamo che è quasi impossibile. Altrimenti, non si spiega un montepremi così alto come quello di questo inizio di maggio. Del resto, quando hai una sola possibilità su 622.614.630, capisci che solo un miracolo potrebbe farti vincere. Ricordandosi, però, di non farsi tentare da tutti questi soldi. Se non si vince praticamente mai ci sarà un motivo. E continuare a giocare euro potrebbe trascinare qualcuno verso la ludopatia, malattia pericolosa. Insomma, va bene tentare di tanto in tanto, ma senza rovinarsi la vita. A volte, si vince risparmiando i soldi che non si sono giocati.

Sai quali sono i numeri del SuperEnalotto che escono poco? Meglio tenerne conto

Anche se c’è chi sostiene di conoscere un metodo che ti fa vincere al Lotto. Perché è così difficile vincere? Perché è solo una questione di fortuna. Non ci sono metodi per vincere sicuramente, altrimenti in tanti lo farebbero. Paradossalmente, potrebbe uscire anche una sestina fatta da 1,2,3,4,5,6, così come una qualsiasi altra.

Chi, in rete, vi assicura vincite sicure, dietro il pagamento di una cifra, è un truffatore. I numeri sicuri non li ha nessuno, altrimenti se li terrebbe per sé. Detto questo, per chi pensa che non sia mai un caso, è statisticamente vero che ci siano numeri meno fortunati di altri.

Ecco la sestina meno fortunata del SuperEnalotto. I suoi numeri escono meno degli altri

Nel senso che vengono estratti più raramente di altri numeri. Come se il SuperEnalotto li evitasse, non si sa per quale motivo. Volete sapere qual è la sestina più iellata? Ebbene, sappiate che 18, 60, 50, 36, 2, 53 sono i sei numeri che vengono estratti meno di tutti gli altri.

Tutto questo, a partire dal concorso 87 del 1997. Il 18, in particolare, è il numero meno estratto in assoluto, essendo uscito solo 216 volte. Per fare un paragone, l’86 è stato estratto, nello stesso periodo, ben 287 volte, ovvero 71 in più. Decidete voi se puntare su questi numeri sfortunati, oppure no.