Sognare i denti che cadono porta sfortuna? Ecco il vero significato e i numeri da giocare

Quello dei denti che cadono è un sogno molto ricorrente. Ma sai qual è il suo reale significato? È legato davvero al lutto e alla perdita di una persona cara? Scopriamolo insieme.

Il sogno è un fenomeno psicologico che si manifesta mentre dormiamo. In questa fase il nostro cervello produce una sequenza di immagini, che possono riguardare, delle persone che conosciamo o che abbiamo visto solo una volta nella vita. Ma anche ricordare un luogo familiare, un posto mai visitato, oppure una situazione specifica.

Secondo Sigmund Freud (il fondatore della psicoanalisi), il sogno rappresenta il modo in cui l’inconscio comunica con il nostro “io”. Alle volte sogniamo delle situazioni felici, altre volte, i sogni, fanno davvero paura. Indubbiamente sono influenzati da tutto quello che ci circonda, dall’andamento della giornata e da eventi traumatici. Quello dei sogni, è un mondo molto affascinante, che gli studiosi stanno ancora cercando di capire.

Una recente ricerca, che ha sfruttato l’infinito database di Google, ha individuato le tipologie di sogno più ricorrenti. Secondo i dati raccolti, pare che al primo posto ci sia “sognare i serpenti”. Al secondo posto, si posiziona un grande classico e cioè “sognare di perdere i denti”.

Sognare i denti che cadono porta sfortuna? La verità

Sognare di perdere uno o più denti, è così comune, che ci sono varie interpretazioni. Diciamo la verità, quando sogniamo di perdere un dente, ci svegliamo sempre angosciati e impauriti. Questo perché, secondo alcune credenze popolari, questo sogno potrebbe essere collegato alla morte e alla scomparsa di una persona cara. Ma è davvero così?

Effettivamente, i denti che cadono, simboleggiano una perdita, ma non sono legati necessariamente alla morte. Ad esempio, questo sogno potrebbe indicare la paura di una separazione, una delusione, qualcosa che non ci soddisfa nella vita, delle preoccupazioni quotidiane o pensare di non essere all’altezza di un determinato compito.

Insomma, sognare i denti che cadono porta sfortuna? in realtà, questo sogno, potrebbe anche essere legato ad un forte desiderio di cambiamento lavorativo o nella vita privata. E cioè, avere voglia di lasciarsi alle spalle una situazione obsoleta per vivere una vita nuova.

