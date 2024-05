Vuoi provare a vincere a colpo (quasi) sicuro al Lotto? Chi ha provato questo metodo dice di aver vinto. Lo conoscevi?

Il Lotto è uno dei giochi preferiti dagli italiani che sognano di azzeccare i numeri vincenti da giocarsi su una determinata ruota. Rispetto, poi, al SuperEnalotto, ci sono certamente più possibilità di vittoria. Molto dipende dalla fortuna, ma c’è chi ha provato questo metodo e vinto.

Sei anche tu uno di quelli che gioca, ad ogni estrazione, gli stessi numeri al Lotto, su una determinata ruota? Oppure, di quelli occasionali che, in base all’intuizione o al sogno rivelatore, decide di giocarsi dei numeri particolari? In un modo o nell’altro, ogni estrazione è arricchita da numerosi giocatori che provano a vincere.

Sempre con l’avvertenza di non esagerare, perché la ludopatia è pericolosa anche per il Lotto. Tanti si sono rovinati giocandosi ben più delle loro possibilità economiche, sperando di fare il colpo fortunato. Invece, con queste persone, bisogna sempre vigilare per evitare che un semplice gioco diventi uno strumento di rovina finanziaria. Perfetto, ma vincere è facile, oppure no? Decisamente, è difficile azzeccare i numeri vincenti, anche se, magari, con l’ambo o il terno si hanno più possibilità, essendo meno quelli da indovinare.

Vuoi provare a vincere a colpo (quasi) sicuro al Lotto? Potresti tentare questo metodo usato da qualcuno

Come si può facilmente intuire, anche in questo caso, è solo una questione di fortuna. Non ci sono regole o stratagemmi per vincere a colpo sicuro. I numeri dipendono solo dalla sorte, che li estrae senza badare a ritardatari o altro. Certo, chi ci crede, punta magari su alcuni numeri più fortunati di altri. È innegabile, infatti, che ci siano dei numeri che, rispetto ad altri, escano con più frequenza. Mentre, alcuni, invece, non ne vogliono sapere di uscire, finendo tra i primi come ritardatari.

Ecco come funziona questo bizzarro metodo che non ha nulla di scientifico. Sta a voi decidere

Vuoi provare a vincere a colpo (quasi) sicuro al Lotto? Ebbene, sul web circola un metodo che qualcuno ha usato e, pare, con buona sorte. In cosa consiste? In pratica, si deve scegliere la ruota preferita, ad esempio, Milano. Poi si va a vedere i numeri usciti nella prima estrazione del mese nei quali si vuole giocare. Poniamo che questi siano 23-55-71-1-64. Occorre sommarli tra di loro. In questo caso, il totale è 214.

A questo punto, si continua a sottrarre 90, fino a quando il risultato non sia inferiore proprio a 90. Quindi, 214-90=124. 124-90=34. A questo punto, dovrete sommare, a 34, prima 4 e poi 8. Ovvero, 34+4=38 e 34+8=42. Ebbene, l’ambo da giocare, sulla ruota di Milano, sarà 38-42. Come si vede, nulla di scientifico. Però, visto che qualcuno ha vinto, provare potrebbe essere una soluzione vincente.