Sai qual è segno zodiacale più raro? E quello più diffuso? Scopri i 2 segni con più e meno persone al Mondo

L’astrologia affascina moltissime persone, anche coloro che generalmente non lo ammettono. Ti sei mai chiesto quali siano i segni zodiacali più comuni e quelli invece meno frequenti? Oggi siamo qui per svelare queste curiosità.

Quando conosci una persona nuova o quando inizi una relazione con qualcuno una delle domande più frequenti riguarda quasi sempre il suo segno zodiacale d’appartenenza. Sarà successo anche a te di incontrare qualcuno del tuo stesso segno e di trovare subito una sorta di affinità, qualcosa vi accomuna. Come ben sai, secondo la nostra astrologia, i segni zodiacali sono 12 e sono tutti a cavallo tra un mese e un altro.

Probabilmente non ci hai mai pensato, ma se lo fai ti accorgerai di conoscere più persone appartenenti ad alcuni segni zodiacali piuttosto che altri. Ecco, dunque, che una domanda può sorgere spontanea: ci sono segni zodiacali più e meno diffusi? La risposta è sì ed oggi siamo qui non solo per spiegarti il motivo, ma anche per rivelarti quali sono.

Sai qual è segno zodiacale più difficile da trovare? E quello che invece puoi incontrare più facilmente?

Al Mondo siamo oltre 8 milioni di persone e siccome non decidiamo quando venire alla luce, ovviamente, i giorni di nascita non sono equamente distribuiti. Ne deriva dunque che, anche i segni zodiacali, non siano diffusi in modo omogeneo. Infatti, se ti sembra di conoscere molte più persone di alcuni segni piuttosto che di altri è del tutto normale. Tutto dipende dal periodo di concepimento delle coppie. Dunque, pare proprio che ci siano periodi in cui nascono più bambini rispetto ad altri. Ad oggi, infatti, i segni “invernali” sono quelli più rari e il segno meno diffuso tra tutti e 12 è l’Acquario.

Gli Acquario nascono tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Nel caso di questo segno zodiacale, occorre anche tenere presente che febbraio è il mese più corto dell’anno. Pertanto, a febbraio statisticamente nascono meno persone. Il segno più comune invece è quello del Toro. Gli appartenenti a questo segno sono più numerosi perché concepiti in agosto, mese in cui la stragrande maggioranza delle persone è in vacanza.

E gli altri segni? Scopri quanto è raro il tuo segno zodiacale

Ora sai qual è segno zodiacale più difficile da incontrare e quale invece è il più diffuso. A questo punto, scopriamo invece come si piazzano gli altri in questa particolare classifica. Come già detto in precedenza, in inverno statisticamente nascono meno persone. Proprio per questo motivo, poco sopra il segno dell’Acquario, troviamo in undicesima posizione il Sagittario, nati tra novembre e dicembre.

Dalla decima alla sesta posizione abbiamo Sagittario, Scorpione, Capricorno, Ariete e Bilancia. Di conseguenza, i segni più comuni sono tendenzialmente quelli di persone nate tra la primavera e l’estate. Ne consegue che al quinto posto troviamo il Cancro, poi il Leone, a seguire i Gemelli, al terzo e al secondo posto Pesci e Vergine.