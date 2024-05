Lavare questi oggetti in lavastoviglie è un terribile errore: in molti lo fanno ma è sbagliato

Caricare la lavastoviglie è un gesto che facciamo ogni giorno e anche più volte al giorno. Ma sai che non tutti gli oggetti della cucina possono essere lavati in lavastoviglie? Scopri quali errori commetti.

La lavastoviglie è un elettrodomestico indispensabile che ci permette, non solo di semplificare il lavaggio delle stoviglie, ma anche di ridurre il consumo di acqua, dell’energia, diminuire il rischio di tagli e lavare meglio piatti, bicchieri, posate, ecc. La lavastoviglie è, quindi, un vero e proprio alleato in casa, ma attenzione ad alcuni errori che potrebbero compromettere la durata del tuo elettrodomestico.

Prima di tutto è importante sapere che, una corretta manutenzione, ti permette di far durare più a lungo la lavastoviglie. Si tratta di piccole accortezze, ma che potrebbero rivelarsi molto utili nel tempo. Per conservare il tuo elettrodomestico nello stato ottimale, devi pulirlo e curarlo regolarmente. La lavastoviglie è soggetta alla formazione del calcare. Ricorda di effettuare un lavaggio a vuoto, una volta al mese, utilizzando dell’aceto o dell’acido citrico.

La lavastoviglie puzza? Probabilmente non ti occupi del filtro. Devi solo staccarlo, lavarlo con acqua e sapone e riassemblarlo. Inoltre, assicurati che la guarnizione sia pulita e priva di muffa e che gli ugelli, presenti sul braccio irroratore, non siano ostruiti da calcare e avanzi di cibo.

Lavare questi oggetti in lavastoviglie è un terribile errore: non solo legno

Proprio come il microonde, anche la lavastoviglie deve essere utilizzata correttamente. Infatti, non puoi lavare qualunque tipo di materiale o qualsiasi oggetto. Sappiamo tutti che il legno (taglieri, mestoli, bacchette, ecc.) non si dovrebbero mai lavare in lavastoviglie. Questo, perché potrebbero rovinarsi velocemente, cambiare colore, deformarsi, gonfiarsi e rompersi.

Inoltre, sono bandite anche le pentole antiaderenti. Lavandole in lavastoviglie si potrebbe rovinare il loro rivestimento. Molti non lo sanno, ma anche il coperchio della pentola a pressione non dovrebbe essere lavato in questo modo. Questo coperchio contiene una valvola, che potrebbe ostruirsi (ad esempio, con delle particelle di cibo) compromettendo il suo funzionamento.

Meglio lavare a mano questi 4 oggetti

Tra le cose da evitare, ci sono anche i bicchieri delle grandi occasioni. Lavare questi oggetti in lavastoviglie è un terribile errore, perché il cristallo, con le alte temperature, potrebbe rompersi. Evita anche le tazzine che presentano delle decorazioni. Anche alcuni contenitori di plastica potrebbero deformarsi. Terminiamo con la caffettiera. Tienila assolutamente lontana dal detersivo, anche se la lavi a mano. Oltre a questi oggetti elencati, stai attento anche alle pentole in ceramica, in alluminio, ecc. Ti consigliamo di leggere sempre le etichette informative.