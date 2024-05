Weekend in Puglia: offerte per il ponte del 2 giugno per rilassarsi in alcune belle località

Quando inizia la primavera si attendono i giorni liberi da impegni per partire. Tra tante Regioni, scopriamo alcune località in Puglia e delle offerte per il soggiorno.

La primavera rinnova l’aspetto della natura e e ci invita a preferire abiti leggeri e colorati. Appena possiamo facciamo delle passeggiate e organizziamo pic nic e gite. I fine settimana sono ideali per raggiungere destinazioni un po’ più distanti.

Weekend in Puglia: offerte per il ponte del 2 giugno 2024

Una delle mete preferite da italiani e stranieri in estate è la Puglia. L’elenco di località balneari o dell’entroterra ricche di fascino e bellezza è molto lungo. Tra tutte pensiamo ad esempio a Martina Franca. Sulla piazza principale si affacciano chiese e palazzi storici in cui domina il barocco. Una riserva naturale la circonda e richiama escursionisti e appassionati di mountain bike.

A poca distanza da questo borgo pugliese si troverebbe la Masseria Pilano. In questo agriturismo si allevano mucche e si coltivano soprattutto grano e olivi. Si potrebbe alloggiare in strutture ricavate da stalle o in trulli del Seicento. Un soggiorno di 2 notti per 2 persone con colazione inclusa potrebbe costare 160 euro. L’offerta sarebbe valida fino al 15 giugno 2024.

Anche a Lecce potremmo ammirare esempi di barocco, come nella Basilica di Santa Croce. Tra gli altri punti di interesse ci sono l’anfiteatro e il teatro romani e il Castello di Carlo V. Nelle vicinanze di questa città in Puglia si trova Acquarica del Capo. In questa località c’è la Masseria Le Calie in una struttura risalente al 1800. Dall’1 al 3 giugno l’agriturismo proporrebbe un pernottamento con colazione per 2 a 112 euro a persona.

Altre proposte

Weekend in Puglia: offerte per il ponte del 2 giugno interessanti le troviamo anche a Rodi Garganico. Questa incantevole località balneare sorge su una collinetta e vicino al Parco nazionale del Gargano. Le sue spiagge sono molto frequentate e si può partire per raggiungere le Isole Tremiti dal suo porto turistico. Qui il 2 giugno 2024 si potrebbe assistere a un evento musicale con Gabry Ponte. Celebre componente degli Eiffel 65, dirige una casa discografica e si esibisce in varie occasioni in Italia e all’Estero. Tra le proposte di bed and breakfast a Rodi Garganico ci sarebbe un appartamento Sopramare BB a 180 euro per 2 notti per 2 persone. Presso il B&B La Maison del Borgo un soggiorno di 2 notti costerebbe 166 euro a coppia.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Contattare le strutture per maggiori dettagli, per la disponibilità e le tariffe degli alloggi)