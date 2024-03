Sai qual è il cane che vive più a lungo? Questa bellissima razza inglese sarebbe la più longeva

Quali sono le razze che vivono di più? Secondo uno studio sono proprio questi cani piccoli e affettuosi. Scopri di quale si tratta e le sue caratteristiche principali.

I cani non sono semplici animali da compagnia ma, sin da quando li adottiamo, diventano veri e propri membri della famiglia. Basta guardarli negli occhi per capire il loro amore incondizionato. Il cane è un amico sincero che non dimentica mai di farti le feste, anche dopo un piccolo rimprovero. Alcuni studi hanno evidenziato che gli animali domestici avrebbero la capacità di aiutare i loro padroni a gestire meglio le emozioni. Inoltre, accarezzare i nostri amici a 4 zampe, sarebbe terapeutico e migliorerebbe notevolmente l’umore. Prima di adottare un cagnolino e portarlo a casa, è importante conoscere tutte le sue caratteristiche. Ad esempio, eventuali problemi di salute, carattere e anche aspettative di vita.

Sai qual è il cane che vive più a lungo? Non lo immagineresti mai

Sappiamo che non è felice parlare di cani e malattia, ma ci sono delle informazioni che dobbiamo assolutamente conoscere. A proposito di cani e longevità, tu sai qual è la razza che vive più a lungo? Secondo alcuni studi condotti da un’associazione inglese che si occupa di salvare i cani randagi, è emerso che le razze di taglia medio-piccola e con il muso lungo vivrebbero più a lungo. Sono stati raccolti i dati su 500.000 esemplari, tenendo conto di tante caratteristiche come la dimensione, la forma. ecc. Stando a questi dati la razza più longeva sarebbe il Lancashire Heeler.

Le caratteristiche principali

Ora che sai qual è il cane che vive più a lungo, scopriamo le sue caratteristiche.

Parliamo di una razza di origine inglese, dalla taglia piccola ma con una struttura robusta e compatta. Probabilmente un incrocio tra Welsh Corgi e un Manchester Terrier. Deve il suo nome ad una contea situata a nord-ovest dell’Inghilterra. Testa piccola, muso sporgente, orecchie lunghe e pendenti, zampe corte. Queste sono alcune delle sue caratteristiche. Lancashire Heeler è un cane molto affettuoso e che obbedisce facilmente agli ordini. Si adatta alla vita in appartamento. È un cane molto tranquillo ma anche geloso nei confronti dei suoi padroni. È sempre in movimento ma può anche diventare un grande pigrone. La sua alimentazione deve essere di buona qualità e ben bilanciata. Il Lancashire Heeler gode di ottima salute e secondo gli studi inglesi, citati nelle righe precedenti, potrebbe vivere fino a 15,4 anni.