Perché dovresti mettere delle foglie di alloro in camera da letto? Scopri l’antico trucco dei nonni

L’alloro è una pianta antichissima utilizzata principalmente in cucina. Ma sai che ci sono molte credenze popolari legate a questa preziosa erba aromatica? Scopriamo perché le sue foglie venivano messe in camera da letto.

L’alloro (nome scientifico Laurus nobilis) è una pianta aromatica molto diffusa nei Paesi del Mediterraneo. Le sue foglie vengono utilizzate principalmente in cucina per esaltare il sapore di molti piatti.

Ma l’alloro è anche una pianta officinale ricca di oli essenziali. Da sempre è considerata un’erba curativa e, ancora oggi, si utilizza come rimedio naturale per aiutare la digestione, favorire la diuresi, alleviare il gonfiore addominale e rilassare la muscolatura.

Una pianta antica dai mille benefici

L’alloro è una pianta davvero eccezionale. Si utilizza in cucina, ha delle proprietà benefiche ma si usa anche per profumare i cassetti e allontanare eventuali parassiti.

Un’erba leggendaria, considerata dagli antichi Greci una pianta sacra. Le corone di alloro si porgevano sul capo dei vincitori come segno di vittoria, gloria e pazienza. Non è un caso che oggi si usino per celebrare i neolaureati.

Da sempre l’alloro è considerata una pianta magica. Secondo la tradizione popolare tenere l’alloro in casa, soprattutto in camera da letto, avrebbe dei grossi benefici.

Vediamo quali.

Perché dovresti mettere delle foglie di alloro nella tua stanza da letto: il motivo è sorprendente

In molte culture, l’alloro è considerato una pianta protettiva in grado di attirare successo, abbondanza e ricchezza in molti campi della vita (finanziario, familiare, sociale, sportivo).

Secondo le credenze popolari, per fare in modo che sprigionino tutta la loro forza, le foglie d’alloro (una manciata) devono essere sistemate in un bicchiere.

Posiziona il bicchiere nella zona della casa che frequenti di più, ad esempio la camera da letto. L’importante è che il profumo si diffonda per tutta la stanza. Quando iniziano a deperire, sostituisci le foglie (almeno una volta a settimana).

Non solo sul comodino o sul davanzale della finestra, le nonne posizionavano le foglie d’alloro anche sotto al materasso. Ma attenzione, queste dovranno essere sostituite spesso.

Oltre ad attirare fortuna e successo, il profumo dell’alloro avrebbe la capacità di allontanare lo stress e favorire il rilassamento. Ecco perché dovresti mettere delle foglie di alloro nella tua camera da letto.

Naturalmente parliamo di credenze popolari e di vecchi metodi della nonna che non hanno nessuna base scientifica. Ma attenzione, anche se sei scettico e non credi nei poteri dell’alloro, usa ugualmente il metodo appena descritto per profumare la casa ed allontanare gli insetti. Tentar non nuoce!