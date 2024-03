Sai che questa pianta non ha bisogno di nessun terreno e vive solo di aria? Perfetta per abbellire casa

Perfetta anche per chi non ha il pollice verde. Scopri questa pianta unica nel suo genere che per nutrirsi, non ha bisogno di nessun terreno. Ecco di quale specie si tratta.

Le piante sono organismi vegetali meravigliosi. Sono apprezzate sia per la loro bellezza che per alcune loro particolarità. Infatti, diverse specie, potrebbero contenere dei principi attivi naturali, capaci di curare alcune patologie. Le piante sono un elemento essenziale anche in casa. Potrebbero migliorare la qualità dell’aria, abbassare i livelli di umidità e filtrare molti agenti inquinanti. Prendersi cura delle piante, poi, migliora l’umore e rilassa la mente, aiutando non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale.

Sai che questa pianta non ha bisogno di nessun terreno? Sembra strano ma è così

In natura ci sono delle piante veramente molto particolari. Non siamo attratti solo dalla loro bellezza, ma anche da alcune particolari caratteristiche. Ad esempio, tu conosci la tillandsia? Una pianta molto curiosa e unica nel suo genere. Parliamo di una specie che fa parte della famiglia delle Bromeliacee e che proviene dalle foreste tropicali del Sud America. Ma cosa ha di speciale la pianta? La tillandsia è una pianta che lavora al contrario, cioè non ha bisogno di trarre nutrimento dalla terra. Ma le foglie assorbono direttamente l’umidità atmosferica circostante. Per questa sua caratteristica, resiste anche alle basse temperature. A seconda della specie, le foglie della tillandsia possono essere dotate di spine, filiformi, lineari, a scaglie, ecc. Anche la forma dei fiori cambia in base alla specie coltivata.

Dove posizionarla in giardino e in casa

La tillandsia, quindi non ha bisogno del terreno. Se la coltivi all’esterno puoi fissarla ad un pezzo di corteccia, purché sia protetta dai raggi diretti del sole. Se decidi di tenere la pianta in casa, puoi poggiarla su una pietra, un supporto di vetro oppure tenerla sospesa. Ma ricorda di posizionarla in un luogo luminoso. Ma se la tillandsia non ha il terreno, come si fa ad innaffiarla? È necessario nebulizzare l’acqua sulle foglie. Per evitare che si accumuli troppa acqua, scuotila delicatamente per far uscire quella in eccesso. Questo per evitare il marciume. Oltre alla nebulizzazione, puoi anche innaffiare la pianta per immersione. Cioè, colloca la tillandsia in una bacinella di acqua per qualche minuto. E ricorda sempre di scuoterla per eliminare l’acqua in eccesso. L’immersione dovrebbe avvenire ogni 15 o 20 giorni, dipende dal clima e dal grado di umidità dell’aria.