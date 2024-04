Sai qual è il campanile più alto d’Italia? Dovresti andare a visitarlo perché è un vero gioiello

Avete già stabilito dove andare nel prossimo fine settimana? Ora che la bella stagione è arrivata con il suo caldo, vien voglia di spostarsi per andare a visitare qualche meraviglia della nostra Italia. Magari, qualcosa di tipico, come il campanile più alto d’Italia. Ecco dove si trova.

Ogni domenica gli italiani si spostano per cercare delle mete da andare a vedere. Del resto, il nostro Paese è ricco di questi luoghi, ideali per una gita fuori porta. Ad esempio, di chiese belle ce ne sono a migliaia, ma sapete dove si trova quella con il campanile più alto d’Italia? Una vera chicca per chi è sempre alla ricerca di foto particolari da fare.

Va bene andare in giro alla ricerca del piatto tipico, però anche l’occhio, e non solo la bocca, vuole la sua parte. Ecco, allora, che andare in questa località per scattare la foto ad un monumento che è da guinness dei primati, in Italia, potrebbe essere l’occasione giusta per prendere la macchina e farsi una bella gita. Anche perché non mancheranno le occasioni per gustarsi una buona cucina.

Sai qual è il campanile più alto d’Italia? Una vera chicca per chi è credente, ma anche per chi non lo è

Del resto, l’Europa in generale è un continente dove i campanili si trovano in largo numero. Ovviamente, anche la nostra Italia non poteva essere da meno, considerando anche la nostra forte indole cattolica. Ebbene, tra i tanti campanili presenti nel nostro Paese, ce ne è uno che è più alto di tutti. Per vederlo, bisogna andare in Friuli, precisamente nella provincia di Udine. Il paese, in questione, si chiama Mortegliano e il suo Duomo è un gioiello da andare assolutamente a visitare.

Ecco quanto misura il campanile di Mortegliano. Lo avevi già visitato

Una costruzione in stile neogotico, con al suo interno la Pala del Martini, legno dorato che risale al lontano 1526. Però, già dal vostro arrivo, l’occhio cade, subito, sull’imponente campanile che, non a caso, è il simbolo del paese. Ebbene, costruito in due anni, tra il 1957 e il 1959, in cemento armato, per opera dell’architetto di Udine, Pietro Zanini, questo meraviglioso campanile è alto la bellezza di 113,20 metri. Nessuno, in Italia, lo supera. Certo, impallidisce nei confronti di quello del Duomo di Ulma, in Germania, che arriva a 161,53 metri.