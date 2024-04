Non serve essere parenti e non ci sono vincoli particolari per recuperare fino a 294,50 euro con il modello 730. Tra le varie detrazioni che si possono sfruttare, senza dubbio le spese funebri sono una voce molto importante.

Si possono scaricare spese anche di parenti lontani o addirittura estranei. Basta che sia stato il dichiarante nel modello 730 a sostenere la spesa. Ecco come recuperare 295 euro circa nel 730, perché naturalmente bisogna fare le cose per bene.

Come recuperare 295 euro nel 730 anche per un estraneo

Anche le spese funebri possono dare diritto ad una detrazione del 19%. Ed indipendentemente dal rapporto di parentela tra contribuente dichiarante e defunto. Si possono detrarre le spese fino al tetto massimo di 1.550 euro. Chi spende di più non potrà scaricare l’intera spesa ma solo fino a quella che a tutti gli effetti è una franchigia. Le spese devono essere per un decesso avvenuto e non per un progetto futuro. In pratica non si possono scaricare le spese per un evento futuro, come spesso qualcuno fa pagando il proprio futuro funerale. Possono scaricare le spese funebri i contribuenti con redditi fino a 240.000 euro, anche se in misura piena pari a 1.550 euro, può farlo solo chi ha redditi fino a 120.000 euro.

Modalità di pagamento, rapporto con il defunto e tutte le altre cose da sapere

La detrazione viene concessa solo a fronte di un pagamento tracciabile. Quindi, solo tramite bonifico bancario, bonifico postale, carte di credito o altri mezzi di pagamento elettronici e tracciabili. Alla luce della tracciabilità del pagamento è necessario conservare la ricevuta del bancomat, la copia della ricevuta del POS, un estratto conto o qualsiasi altra pezza giustificativa. La detrazione può essere fruita anche per più decessi in un anno di imposta. Ed in misura identica per ogni decesso. Ripetiamo, l’importante è che il pagamento elettronico sia stato effettuato da chi porta in detrazione la spesa.

Dal momento che il modello 730 del 2024 fa riferimento ai redditi 2023, anche la spesa funebre deve essere stata sostenuta nel 2023. Il fatto che possano essere scaricate spese anche di estranei, permette di evitare la perdita delle detrazioni da parte degli incapienti. Infatti, chi non ha imposta da versare a sufficienza per godere della detrazione, rischia di non poter recuperare nulla. Questo è il caso della moglie di un pensionato defunto, quando lei è titolare di Assegno Sociale. Ed è il caso più frequente di spese funebri che vengono scaricate dai figli, da generi o nuore o perfino da semplici conoscenti come se fossero stati loro a sostenere le spese.