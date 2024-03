Per una gita fuoriporta nel Lazio e in Umbria ecco dei posti splendidi da scoprire

Il bel tempo invita a uscire più spesso e già molti organizzano giri in campagna. Si possono anche preferire posti lontani, magari da raggiungere durante ponti e festività. A poca distanza da casa però esistono molti luoghi per rilassarsi. Vediamo dove trovarne alcuni in due regioni italiane.

Sta per tornare la primavera. Sul calendario guardiamo quando cadono la Pasqua e i prossimi giorni festivi. Fuggire dalla routine in località dove vivere in modo lento è il sogno di tanti. Aggiungiamo anche il desiderio di immergersi nella natura magari con i bambini. In tal caso allora scopriamo alcune destinazioni ideali.

Alcune località per una gita fuoriporta nel Lazio e in Umbria

In ogni Regione d’Italia ci sono posti più noti di altri. Se pensiamo al Lazio, sicuramente è Roma la città più conosciuta e visitata. Anche altre città e paesi meriterebbero un giro, come ad esempio delle località vicino Rieti. Qui troviamo la Valle Santa, legata alla figura di San Francesco. Molti posti testimoniano il suo passaggio o le sue soste. Nella zona sorge il piccolo paese di Rivodutri. Il borgo vicino al Monte Terminillo si troverebbe a circa 600 m s.l.m. Nel centro storico troviamo soprattutto la chiesa di San Michele Arcangelo e la misteriosa Porta Alchemica del Seicento.

A poca distanza da Rivodutri si trova la sorgente di Santa Susanna. Qui ci si può rilassare e anche i bambini trovano uno spazio dove giocare. Le acque sono limpide e sarebbero presenti anche degli incantevoli cigni. Continuando la passeggiata si potrebbero raggiungere due laghetti della riserva naturale. In Umbria oltre a Perugia, Assisi, Orvieto e altre celebri località, si potrebbe fare una gita a Resiglia.

Dove dormire

In provincia di Perugia Resiglia, detto borgo dei ruscelli, offre l’opportunità di vivere ore tranquille lontani dal caos cittadino. Si potrebbero visitare i locali con antichi telai per poi sostare al lavatoio pubblico. Nel paese troveremo pure un mulino e un laghetto. Poco distante da Resiglia ci sono la Fonte Capovena e ruderi di un antico castello. Molto suggestive poi le cascate del Menotre. Per una gita fuoriporta nel Lazio e in Umbria potremmo scegliere queste graziose località. Per gli alloggi a Rieti e dintorni ad esempio si trovano tanti bed and breakfast come Il rifugio nel bosco, Stella polare e A Casa di Gianna. I prezzi partirebbero da 50 euro a notte. Nei pressi di Perugia troviamo tra varie strutture Percorso Verde e C’era una volta con prezzi a partire da 60 euro.

