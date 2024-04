I 31 anni di Anitta, la cantante brasiliana con un patrimonio da capogiro

Ha appena compiuto 31 anni, è una delle cantanti più in voga del momento, guadagna cifre da capogiro e spopola su Youtube. Il suo nome è Anitta e ha più di 65 milioni di follower su Instagram.

Di trentenni multimiliardari ne esistono moltissimi. Giovani che si trovano a gestire una fortuna, che milioni di persone “normali” non riuscirebbero ad accumulare nemmeno se vivessero cinque vite. Baciati dal talento in alcuni casi, pensiamo a Jannik Sinner, che di anni non ne ha ancora 23, oppure bravi a sfruttare il momento o una tendenza. Il 30 marzo, vigilia di Pasqua, ha compiuto gli anni Larissa de Macedo Machado. Un nome che potrebbe dir poco al grande pubblico. Se, invece, la chiamassimo con il suo nome d’arte, Anitta, allora il discorso cambierebbe radicalmente.

Chi è Anitta

Cantante brasiliana, nata a Rio de Janeiro, da qui ha spiccato il volo verso la conquista del mondo quando era poco più che adolescente. La sua parabola, infatti, inizia dopo il diploma, quando, grazie a canto e danza, vince il premio “Miglior artista emergente”, consegnatole dal più importante organo culturale brasiliano, l’Associazione Paulista di Critici d’Arte.

Un bel biglietto da visita per iniziare la sua carriera. Nel 2010 esce il suo singolo d’esordio “Eu vou ficar”, che canterà già con il suo nome d’arte, Anitta. Un personaggio di una fiction tv molto in voga durante la sua infanzia su Rede Globo. In realtà, la ragazza si chiamava Anita; Larissa decise di doppiare la T per renderlo più particolare.

Il successo e i guadagni da capogiro

Nel 2013, a vent’anni, arriva il successo che la fa conoscere anche fuori dal Brasile. Con “Show das poderosas”, la sua fama arriva anche all’estero. Nel paese carioca è già l’artista più pagata, con cachet superiori a 10 mila euro a concerto. Quisquilie, visto tutto quello che arriverà negli anni successivi.

Inizia anche una carriera d’attrice, presenziando in alcuni film brasiliani. La vera svolta arriva nel 2015, con la vittoria agli Mtv Europe Music Awards. Il duetto con Bocelli, in una splendida esibizione nella celebre “Vivo per lei” a San Paolo, la consacra anche in Italia.

Cresce la fama e di conseguenza si moltiplicano anche i suoi guadagni. Oggi, dopo circa 15 anni di attività, Anitta ha un patrimonio stimato di 100 milioni di dollari. Una cifra incredibile, cresciuta a dismisura negli ultimissimi anni, anche grazie all’abilità di cantare alcuni dei suoi successi in cinque lingue diverse. Portoghese, spagnolo, francese, italiano e inglese.

Un modo per diffondere la sua musica in tutto il mondo. Con più di 65 milioni di follower, Anitta è tra le cantanti più famosi del pianeta e la sua ascesa non sembra volersi fermare. Così come i suoi guadagni.