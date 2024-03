Cosa significa il numero 925 stampato su molti oggetti in argento? Non lo immagineresti mai

Ma ti sei mai chiesto cosa vuol dire il numero 925 stampato su molti oggetti in argento? Facciamo chiarezza e spieghiamo qual è il suo scopo.

L’argento è un metallo nobile, duttile, malleabile e facile da lavorare. I primi oggetti in argento risalgono a migliaia di anni fa. Pare che siano stati i Sumeri ad utilizzarlo per creare dei materiali di uso sociale e quotidiano. Nell’antica Roma, l’argento venne adottato per creare le monete. Divenne un materiale di un certo prestigio e conosciuto in tutte le provincie. Dopo un periodo di svalutazione, causato da un’eccessiva presenza sul mercato, l’argento torna in auge grazie all’arte e al sacro. Oggi questo metallo si utilizza per creare tantissimi oggetti. Non solo gioielli, ma anche utensili, oggetti per la casa, ecc. Oltre alla funzione ornamentale, l’argento è impiegato anche in ambito odontoiatrico, tecnologico, ecc.

Perché l’argento diventa nero e come pulirlo

L’argento è un materiale bellissimo, ma che con il tempo potrebbe annerirsi e perdere la sua luminosità. Perché? Questo processo prende il nome di ossidazione e si innesca a causa dell’esposizione all’aria. Ma non è solo l’ossigeno che rende il materiale più scuro e opaco. L’argento si ossida anche se esposto all’umidità, al sudore, ai cosmetici, ai profumi e così via. Per eliminare questa patina scura e rendere il materiale più lucido, è necessario un’accurata pulizia. Puoi usare dei prodotti specifici, oppure cercare di recuperare la situazione utilizzando dei rimedi naturali. Ad esempio, un metodo molto diffuso è quello di immergere gli oggetti d’argento in acqua e bicarbonato. Oppure acqua e scaglie di sapone di Marsiglia. La pulizia dell’argento è spesso sottovalutata. Ma ricorda che una corretta manutenzione è necessaria per evitare che gli oggetti perdano la loro naturale bellezza.

Cosa significa il numero 925 stampato sull’argento

Spesso quando acquistiamo un oggetto in argento troviamo una scritta con il numero 925. Ma cosa vuol dire? Ti svelo questa curiosità. Quel numero indica la quantità pura del metallo in millesimi. Questo significa che, su 1000 parti di metallo, 925 saranno le parti in argento. Quindi il 92,5% sarà argento puro. E quel 7,5% che rimane, di cosa si tratta? Si tratta di altri metalli, generalmente il rame. L’aggiunta del rame rende l’argento più lavorabile e ne migliora le prestazioni. L’argento 925 è anche chiamato anche argento sterling. Ecco, quindi, cosa significa il numero 925 stampato su bracciali, collane, cornici e altri oggetti in argento.