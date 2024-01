Queste monete da 2 euro possono valere una barca di soldi nel mercato spagnolo, controlliamo nei cassetti o rompiamo il salvadanaio

Potremmo aver fatto un viaggio in Spagna, amici e parenti potrebbero avercele portate dopo essere state a Madrid o Barcellona, oppure ci sono capitate in mano per caso. Ma queste monete non sono come tutte le altre. Sfruttiamo l’occasione.

Alcune monete che potremmo avere in casa, anche se si tratta di euro, potrebbero essere state emesse in altri paesi. E avere caratteristiche che ne fanno aumentare il valore. Alcune monete fuori dall’Italia potrebbero essere molto ricercate. Il mercato è globale, ma quello delle monete è anche molto elitario. Alcuni esemplari di euro, in Spagna, potrebbero valere fino a 3.000 euro. E questo è naturalmente sorprendente. Spesso non conosciamo il reale valore delle monete che possediamo, e mentre le teniamo a impolverarsi o peggio ce ne liberiamole utilizzandole, ci sono fior fior di collezionisti che le stanno cercando.

Se non siamo esperti del mercato spagnolo dovremmo proprio informarci. Non solo numismatici e collezionisti di tutto il mondo danno la caccia alle vecchie Pesetas, ma quelli spagnoli cercano disperatamente alcuni euro che non trovano assolutamente. L’età, la scarsità e gli eventi che giustificano l’emissione ne innalzano il valore verso soglie inimmaginabili.

Monete che stanno per uscire dalla circolazione

Così come esistono monete da 5 Pesetas che sono state valutate più di 30.000 euro, allo stesso modo ci sono monete da 2 euro che vengono richieste dalla Spagna e arrivano fino a 3.000 euro di valutazione. È la dimostrazione di come il mercato spagnolo sia considerato interessante dai collezionisti di tutto il mondo.

Un consiglio che i collezionisti stanno dando in questo periodo è quello di fare attenzione ai centesimi. Presto, visto lo scarso utilizzo, queste monete usciranno dalla circolazione, e quelli emessi in Spagna potrebbero avere grande valore. Non solo. Potrebbero diventare beni di investimento, con i valori che potrebbero aumentare nel tempo. Se abbiamo pezzi con errori di conio oppure legati a una qualunque particolarità facciamoli valutare. Facciamoci dire dagli esperti numismatici, quali sono gli avvenimenti a cui i pezzi dovrebbero essere legati per valere tanto. Se le nostre monete corrispondono, abbiamo fatto bingo.

Il mercato spagnolo è disposto a spendere

Ma torniamo alle monete da 2 euro. Una di quelle che vale di più e che sta circolando nel mercato spagnolo è quella emessa in occasione della XX Gionata della Gioventù nel 2005. Questa moneta da 2 euro potrebbe valere fino a 500 euro. Nella moneta c’è raffigurata la Cattedrale di Colonia e una cometa. Ne sono stati emessi solo 100.000 esemplari. IK collezionisti spagnoli la cercano disperatamente.

In Spagna è molto famosa anche la moneta da 2 euro emessa dal Principato di Monaco per omaggiare il 25° anniversario della morte di Grace Kelly. I collezionisti spagnoli sono disposti a spendere fino a 3.000 euro per averla. Ne sono state emesse 20.000 copie e l’esemplare potrebbe acquistare valore con il tempo. Insomma, un investimento da non perdere per tutti gli appassionati di numismatica.