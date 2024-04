Ritorno al passato in alcuni ristoranti medievali a Roma. Dove si trovano e cosa offrono

Mangiare a casa a volte può annoiare. Si cercano quindi locali dove gustare dei piatti particolari. A Roma potremmo scegliere anche un ambiente speciale dove sederci a tavola. Eccone due ispirati al Medioevo.

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,/le cortesie, l’audaci imprese io canto. In questo modo Ludovico Ariosto apre il Proemio dell’Orlando Furioso. Le vicende descritte in questa e in altre opere letterarie italiane e straniere stimolano l’immaginazione. Tanti sono gli appassionati di storia e in particolare del periodo del Medioevo. Non solo attraverso poemi e romanzi, ma anche guardando dei film possiamo conoscere le imprese di personaggi famosi. Anche la vita quotidiana del popolo è interessante. Sono soprattutto gli storici e i divulgatori a rendere affascinanti anche questi aspetti.

Un ritorno al passato in alcuni ristoranti medievali a Roma

Nella Capitale d’Italia ci sono tanti posti in cui mangiare. Potremmo scegliere tra trattorie, ristoranti stellati, etnici o di cucina regionale. Per quanto riguarda quelli più particolari, troviamo anche La Locanda del Cavaliere. Il locale presenta al suo interno alcune sale. I materiali presenti sono soprattutto il legno e la pietra. La caratteristica principale è la scelta degli arredi e delle decorazioni alle pareti che richiamano il Medioevo. L’atmosfera è tranquilla e sotto un soffitto listato, lampadari antichi e alla presenza di armature potremmo ordinare vari piatti.

La Locanda del Cavaliere proporrebbe una vasta scelta di pizze e pinse romane e altri piatti tradizionali. Tra i primi spiccano la cacio e pepe e la carbonara, ma ci sono anche altre ricette. Secondi di carne possono avere contorni tipici come i carciofi alla romana o cicoria. Vini e birra accompagnano il pasto. La Locanda del Cavaliere si trova in via Ortucchio a Roma.

Un altro posto speciale della Capitale

Un altro posto interessante dove andare con al famiglia o gli amici sarebbe La Leggenda di Avalon. Il nome riporta il ricordo a Re Artù e ai Cavalieri della Tavola rotonda. Anche in questo caso nelle sale dominano la pietra e il legno. Ci sono tavoli e sedie più semplici in un ambiente arredato e decorato in stile medievale. Spicca però la sala in cui si possono festeggiare con alcuni cari compleanni o altre ricorrenze seduti a una tavola rotonda. A richiesta si possono indossare costumi di dame e cavalieri. Un’altra particolarità sarebbero i tornei medievali con spade in lattice. Periodicamente inoltre si organizzano lezioni di tiro con l’arco. Si potrebbero ordinare pizze o altri piatti specialmente a base di carne. La Leggenda di Avalon si trova in via Terni. Per un ritorno al passato in alcuni ristoranti medievali a Roma questi sembrano offrire tutti gli elementi adatti.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare modalità di prenotazione e prezzi nei siti ufficiali)