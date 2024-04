Esplorando le acque di tutto il Mondo è possibile incontrare creature straordinarie e improbabili. Quello che si conosce è solo una minima parte, come la sottospecie di questo dolce mammifero.

Nei mari, negli oceani, nei fiumi, nei laghi e negli stagni vivono tantissime creature di ogni genere e sorta. Ciò che si conosce è solamente una minima parte. Per esempio, si potrebbe essere convinti che il delfino sia esclusivamente una creatura che vive in acque salate, quando in realtà non è così. Una specie di delfino poco conosciuta, infatti, vive in acque dolce di fiumi e laghi, ed è anche un predatore che gli altri pesci temono.

Un delfino sì, ma non come lo conosciamo noi

Mentre i delfini sono comunemente associati agli oceani e ai mari, esiste un mondo affascinante e poco conosciuto di delfini che vivono nelle acque dolci dei fiumi e dei laghi. Queste meravigliose creature spesso sorprendono per la loro intelligenza e agilità, offrendo uno sguardo unico sulla diversità della vita marina. I delfini di acqua dolce si trovano in diverse parti del Mondo, ma il loro habitat principale è in fiumi e laghi situati in regioni tropicali. Si trovano in Amazzonia, nei fiumi dell’America del Sud, e in India e Nepal (il noto delfino del Gange cieco). Questi mammiferi si sono adattati a vivere in acque dolci e hanno sviluppato caratteristiche uniche per sopravvivere in questi ambienti.

Questa creatura d’acqua dolce vive in fiumi e laghi ma noi la conosciamo per essere un mammifero marino

I delfini di acqua dolce condividono molte delle stesse caratteristiche dei loro parenti marini, ma alcune differenze sono più che evidenti, in quanto hanno dovuto adattarsi alla vita di fiume. Ad esempio, presentano una dentatura diversa, con denti più aguzzi e robusti per cacciare le prede. Inoltre, hanno corpi più piccoli e snelli per favorire il navigare tra le strette vie d’acqua dei fiumi. Sono tra i più temibili predatori del loro habitat naturale. Sono agiti, intelligenti e si nutrono di una spropositata varietà di pesci e piccoli animali. La loro tecnica di caccia è quasi infallibile: si coordinano in gruppo e usano un suono caratteristico per individuare le prede. Nonostante la loro bravura nella caccia, i delfini di acqua dolce devono combattere contro numerose minacce per sopravvivere. Nel corso degli ultimi decenni, la popolazione di questi mammiferi è drasticamente ridotta a causa della restrizione progressiva del loro habitat naturale. Attualmente, il delfino di fiume dell’Amazzonia è incluso nella Lista Rossa delle specie in pericolo di estinzione.