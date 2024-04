Sei appassionato di giardinaggio? Non perderti questo meraviglioso evento dedicato ai fiori e alle piante

Ogni anno, in varie parti del Mondo, anche nel nostro Paese, vengono organizzati eventi dedicati al giardinaggio che attraggono migliaia di visitatori, dai neofiti ai professionisti del settore.

Questi eventi offrono un’opportunità unica per ammirare le meraviglie della natura, scoprire nuove specie di piante, imparare tecniche di giardinaggio e, naturalmente, acquistare tutto il necessario per coltivare l’orto o il giardino. In questo articolo, sveleremo quale sarà il prossimo evento in Italia e cosa offrirà agli amanti del pollice verde.

Sei appassionato di giardinaggio? Non perderti il “Mantova Fiorita”

Il prossimo appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del giardinaggio è “Mantova Fiorita”, una mostra mercato florovivaistica che si terrà nel cuore della città di Mantova, il 27 e 28 aprile. Dopo il successo dell’edizione di settembre, quest’anno l’evento promette di essere ancora più ricco e colorato.

Il centro storico di Mantova si trasformerà in un enorme giardino fiorito, con espositori provenienti da tutta Italia, che ricreeranno scenografie multicolori. Potrete ammirare una vasta gamma di piante e fiori, dalle piante grasse in fiore alle aromatiche, dalle ortensie alle orchidee, e molte altre varietà perfette per balconi, terrazzi e giardini. Inoltre, diversi architetti del paesaggio e paesaggisti arricchiranno la fiera portando le loro installazioni artistiche.

Per chi cerca un’esperienza immersiva, “Mantova Fiorita” offre laboratori gratuiti per adulti e bambini, oltre a attività esperienziali incentrate su abilità artistiche e creative come la tessitura e la lavorazione della creta. L’evento sarà animato anche da spettacoli di strada e musicali, e una mostra di auto Fiat 500 d’epoca aggiungerà un tocco di storia e colore.

Oltre il giardinaggio: scoprire Mantova

Partecipare a “Mantova Fiorita” è anche un’ottima occasione per scoprire le bellezze di Mantova, una città ricca di storia, arte e cultura. Tra una visita all’evento e l’altra, non perdetevi la possibilità di esplorare monumenti e palazzi storici come il Palazzo Ducale, la Basilica di Sant’Andrea e il Teatro Bibiena.

Il centro storico di Mantova, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è un incantevole labirinto di piazze medievali, come Piazza delle Erbe e Piazza Mantegna, che incanteranno con la loro architettura rinascimentale. Imperdibile, inoltre, il Lago di Mezzo, una parte dei tre laghi che circondano la città, che offre panorami mozzafiato e tranquilli angoli di relax.

Insomma, “Mantova Fiorita” è il pretesto perfetto non solo per accrescere la propria cultura nel settore vivaistico, ma anche per conoscere e visitare una bellissima città. Dunque, se sei appassionato di giardinaggio, non perderti questo evento e approfitta del lungo ponte del 1° maggio per trascorrere dei giorni veramente speciali.