5 regali alternativi da considerare per la festa della mamma oltre a rose e cioccolatini

Ogni anno ci sono delle giornate dedicate a delle persone care. In particolare a maggio è la mamma la protagonista. Pensiamo in tempo a un bel regalo, magari tra quelli di cui adesso parleremo.

Durante l’anno possiamo riservare un po’ del nostro tempo per stare più a lungo con chi amiamo. Questo può avvenire nel fine settimana o durante periodi di festa. Ogni giorno però un piccolo gesto, un messaggio o una telefonata potrebbero essere un bel dono. Se vogliamo trasmettere il nostro affetto in modo tangibile, dobbiamo pensare a un regalo.

Non solo fiori

Ci sono delle giornate in cui si ricordano in modo particolare parenti e amici. C’è la festa dei fratelli, del papà, dei nonni e quella della mamma. Questa si celebra la seconda domenica di maggio e si può rendere speciale con un buon pranzo e qualcos’altro. La scelta di un regalo per questa figura importante della famiglia può essere difficile. Anno dopo anno potremmo esaurire le idee. Un classico sono le rose, magari rosse, che ci aiutano a esprimere ciò che abbiamo nel cuore. Questi fiori simboleggiano infatti un forte sentimento. Tra le altre piante però potremmo sbizzarrirci con ortensie, girasoli, anthurium, lavanda e succulente. In alternativa spesso si regalano i cioccolatini, magari a forma di cuore. Oltre a queste idee sempre gradite, potremmo scegliere dell’altro. Un modo per stupire la mamma potrebbe essere quella di prenotare solo per lei o per entrambi i genitori un weekend in un posto romantico.

Ecco 5 regali alternativi da considerare per la festa della mamma

Scegliamo un hotel con centro benessere. Alcuni trattamenti da provare sarebbero ad esempio idromassaggio, massaggio, sauna. In base al budget possiamo offrire alla mamma altrimenti alcuni servizi in un centro estetico. Qui potrebbe gradire qualche ora di relax usufruendo di un massaggio al corpo, al viso, dell’applicazione di maschere e creme. Una manicure e la nail art chiuderanno l’esperienza.

Se si tratta di una donna dinamica, perché non regalare qualcosa di adrenalinico? Molti sognano di lanciarsi in volo con il paracadute o fare parapendio. In Italia ci sono posti in cui è possibile provare queste emozionanti attività. Nel caso la mamma sia più tranquilla potrebbe gradire un percorso di degustazione enogastronomica. Ci sono interessanti tour dalla vigna alle cantine, dove poi assaggiare dei vini accompagnati da specialità locali. Infine, se ama la musica, un disco del suo artista preferito o magari il biglietto per un suo concerto potranno stupirla. Questi 5 regali alternativi da considerare per la festa della mamma hanno prezzi diversi e si adattano a varie personalità.