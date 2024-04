Resterai senza parole scoprendo cosa si mangia e quanto si spende da Becco, ristorante italiano di Joe Bastianich a New York

Tutto ciò che tocca si trasforma in oro: Joe Bastianich, attualmente naufrago all’Isola dei Famosi, è un grande uomo d’affari. Sapevi che uno dei suoi ristoranti è passato alla storia comparendo in 2 tra i telefilm più visti al Mondo?

Lo conosciamo tutti come il giudice più temuto di Masterchef, ma Joe Bastianich è prima di tutto un grandissimo ed abile imprenditore nell’ambito della ristorazione. La cucina in casa Bastianich è da sempre un affare di famiglia. La mamma Lidia Matticchio, meglio conosciuta come la signora Bastianich, è una cuoca molto famosa ed amatissima negli Stati Uniti. Il padre di Joe, Felice Bastianich ha sempre lavorato nella ristorazione.

Non poteva che appassionarsi a questo fantastico mondo anche lui. Infatti, ben presto, Joe inizia la sua carriera da imprenditore aprendo con i suoi genitori un ristorante nel cuore di Manhattan. Ad oggi, Joe Bastianich vanta ben 17 ristoranti nel Mondo, quasi tutti negli Stati Uniti. Di questi solo uno si trova in Italia, precisamente a Cividale del Friuli e si chiama Orsone.

Resterai senza parole: mangiare da Bastianich in questo ristorante costa pochissimo

Si chiama Becco e sorge nel cuore della Grande Mela. Nel quartiere di Manhattan, questo ristorante italiano è aperto 7 giorni su 7 e qui potrai mangiare specialità tipiche italiane. La location esclusiva è perfetta anche per eventi come addii al nubilato o al celibato, baby shower, ma anche eventi aziendali. Il locale è davvero grande e si sviluppa su 2 livelli.

Il menù è tipicamente italiano e, a differenza di moltissimi altri ristoranti di questo tipo, presenta prezzi più che accessibili. Il menù di 3 portate costa meno di 50 dollari (compreso di tasse e mance) e include un antipasto, primo, dolce, calice di vino e caffè. Tra i piatti più apprezzati: gli antipasti a base di mozzarella di bufala e burrata, ma anche i peperoni ripieni e la parmigiana di vitello. Ovviamente, potrete sbizzarrirvi con un’ampia selezione di vini italiani e non.

Becco di Bastianich vanta un aneddoto che solo pochi ristoranti possono eguagliare

Resterai senza parole scoprendo che questo ristorante è passato più volte sul grande schermo. No, non stiamo parlando di programmi di cucina, ma bensì di telefilm. Questo ristorante è apparso nella serie tv Friends e anche in Beverly Hills 90210.

Questo ristorante nato nel 1993 per mano di Joe e dei suoi genitori ebbe così una partenza strepitosa e il successo fu immediato. Senza dubbio, i 2 telefilm cult degli anni Novanta hanno dato al ristorante Becco quella spinta che serviva ai Bastianich per investire aprendo altre attività. Ad oggi, Joe non è solo un grande uomo d’affari, ma anche uno showman, conduttore televisivo e cantante affermato.