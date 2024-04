Il più grande labirinto al Mondo si trova in Italia e visitarlo ti farà divertire e aprire la mente!

Un luogo unico, dove trascorrere una giornata fuori dall’ordinario all’insegna del divertimento e del relax.

Nel nord Italia, nel comune di Fontanellato, provincia di Parma, si trova il Labirinto della Masone, il più grande labirinto di bambù al mondo. Questo sito è davvero unico, sotto tantissimi aspetti. Prima di tutto per le sue dimensioni: questo luogo contiene tantissime piante di bambù, per un totale di circa 300 mila, alte tra i 30 centimetri e i 15 metri e appartenenti a venti specie diverse. Il labirinto, inoltre, ha doppia funzione: funge sia da attrazione turistica che da centro culturale. Per tutti questi motivi, offre un mix di divertimento e relax, attraverso la navigazione dei suoi percorsi, e stimolazione mentale, attraverso le esposizioni artistiche e culturali che ospita.

Il più grande labirinto al Mondo è un luogo che tutti dovremmo visitare, per arricchire il nostro bagaglio culturale, e non solo

Il Labirinto della Masone è un luogo stupendo, ma di cui si parla ancora troppo poco! È frutto della visione di Franco Maria Ricci, un noto editore e designer italiano, ed è davvero immenso. Si estende per oltre sette ettari di terreno e, come anticipato, include diverse varietà di bambù che formano corridoi naturali immersi nel verde. Oltre a esplorare il labirinto, il labirinto è anche una sede culturale di rilievo. I visitatori, infatti, possono godere di una collezione d’arte che comprende opere che vanno dal Cinquecento al Novecento, con dipinti, libri e sculture di grande valore storico-culturale, e che attirano appassionati d’arte da tutto il mondo.

Il costo del biglietto

L’ingresso al Labirinto della Masone costa circa 18 euro per gli adulti. Ci sono prezzi ridotti per bambini, studenti e anziani, che rendono la visita accessibile a diverse categorie di visitatori. È consigliabile acquistare il biglietto online, in modo da accaparrarsi l’ingresso nell’orario desiderato. Per chi cerca un’esperienza più dettagliata, inoltre, sono disponibili anche visite guidate a un costo aggiuntivo, che offrono una panoramica più approfondita delle opere d’arte e del museo. Il Labirinto della Masone, essendo il più grande labirinto al mondo, rappresenta, quindi, una meta ideale per chi cerca un’esperienza che combina divertimento, cultura e apprezzamento della natura. Si tratta di un luogo unico, perfetto per trascorrere una giornata, ed è l’ideale per famiglie, gruppi scolastici, o semplicemente per chi vuole scoprire una meta che tutto il Mondo ci invidia.