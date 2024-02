Le migliori macchine da caffè che possiamo comprare in negozio oppure on line in Italia, Inghilterra e Stati Uniti in questo inizio 2024

Il caffè è molto più di una semplice bevanda, è un rituale quotidiano a cui molti di noi non sanno e non vogliono rinunciare. Niente batte il piacere di iniziare la giornata con un buon caffè oppure di un caffè dopo aver mangiato. Per questo con una vasta gamma di macchine in commercio dobbiamo scegliere la migliore. O almeno provarci.

Quando si sceglie una macchina per il caffè è importante considerare diversi aspetti. Certo la convenienza gioca un ruolo fondamentale ma non è l’unica cosa cui prestare attenzione. Dobbiamo decidere se il nostro rituale deve comprendere la macinazione dei chicchi oppure se il tempo a disposizione è ridotto e dobbiamo essere più veloci. Dobbiamo capire quanto spazio abbiamo in cucina e quanto caffè consumiamo durante la settimana. Prepariamo una tazzina per noi oppure una caraffa per tutta la famiglia?

In ogni caso la qualità della macchina deve essere elevata se vogliamo un caffè delizioso. I materiali con cui è stata fabbricata devono essere resistenti, deve essere possibile regolare temperatura e pressione dell’acqua, soprattutto se utilizziamo i chicchi di caffè invece delle miscele già pronte. Investire in una macchina con alte prestazione potrebbe fare la differenza, soprattutto nel lungo periodo. Alcune macchine hanno opzioni aggiuntive che fanno aumentare i prezzi, però magari sono utili e fanno al caso nostro. La programmazione automatica, per esempio, la possibilità di mantenere il caffè caldo nel mentre che facciamo la doccia. Sono tutti particolari in grado di rendere il nostro risveglio davvero piacevole.

Le migliori macchine da caffè italiane

Alcuni preferiscono il caffè italiano, alcuni quello americano che è popolare anche in Inghilterra. In Italia una grande qualità del caffè fatto in casa lo otteniamo grazie al marchio iconico di Gaggia Classic Pro. Possiamo ottenere prestazioni eccellenti e lunga durata nel tempo. La caratteristica che attira l’attenzione è il portafiltro professionale e la caldaia in ottone, il caffè che si ottiene è cremoso e ricco di aroma. In genere si trova al dettaglio al prezzo di 500 euro.

La De’ Longhi Dedica Style EC 685.M è un’altra macchina molto affidabile di un marchio rinomato nel panorama italiano. Ideale per gli amanti del cappuccino oltre che del caffè, ha un sistema di schiumatura moderno e la macchina in generale ha un design elegante. Si adatta facilmente a ogni tipo di cucina. La troviamo al dettaglio oppure on line al prezzo di 200 euro circa.

Uno sguardo all’estero

Se siamo appassionati di caffè americano o di shopping da svolgere oltremanica oppure oltreoceano con internet oggi abbiamo poche difficoltà. In Inghilterra, una delle macchine da caffè che viene spesso venduta è la Sage Oracle Touch, marchio che produce con alta qualità e materiali super resistenti. Caratteristica principale le tante funzionalità presenti per personalizzare al meglio il proprio caffè. Temperatura, quantità, densità, tutto è scelto con anticipo. Il display touch screen è intuitivo e facilita la preparazione. Il prezzo si aggira sui 3.000 euro ma può variare a seconda del fornitore che scegliamo.

Se vogliamo sondare il mercato americano cerchiamo la Breville Barista Pro. È uno dei marchi più affidabili, acquistati e di successo negli Stati Uniti. Le macchine del caffè sono semiautomatiche e hanno il macinacaffè integrato. Hanno anche il sistema di estrazione avanzato che ci permette di ottenere un caffè di alta qualità. Le funzioni sono naturalmente programmabili, gli americani amano questi particolari. La caldaia è termocoil con temperatura stabile, le prestazioni sono eccezionali. Il prezzo si aggira sui 900 dollari. Ci sono macchine per tutti i gusti e il caffè non potrebbe essere più buono. Dobbiamo solo scegliere il marchio che fa per noi.