Vi ricordate la splendida villa del logo Buitoni? Oggi vale un patrimonio, ecco quanto e dove

A molti marchi non dispiace l’idea di riprendere all’interno del proprio logo la grafica di costruzioni realmente esistenti. In questo modo il marchio fornisce un’immagine di qualità, bellezza italianità.

Basti pensare al logo impiegato dal marchio Mulino Bianco, rappresentante un mulino realmente esistente e situato in Toscana, a pochi chilometri dalla celebre Abbazia di San Galgano nel territorio di Chiusdino. Lo stesso fece il logo Buitoni, acquistato prima da Nestlé e poi definitivamente abbandonato nel 2022 dopo la fine della concessione al marchio Newlat Food Spa. L’edificio là rappresentato non solamente esiste, ma è attualmente oggetto di trattative di vendita. Vi ricordate la splendida villa del logo Buitoni? È ufficialmente in vendita.

Archi, lesene, ed eleganza sopraffina

Lo splendido edificio si chiama in realtà Villa Fatti, in onore dell’imprenditore che ad inizio secolo la fece ristrutturare in stile neoclassico. Uno spettacolo architettonico che ricorda da vicino lo stile rinascimentale: a metà tra i fasti romani e quelli fiorentini. Integrato, però, da una ricca serie di riferimenti allo stile inglese. Villa Fatti si trova a poca distanza da Sansepolcro, in Valtiberina. SI trova in una posizione dominante sulle verdi colline, ed è circondata da ben 4,3 ettari di giardino, cui 3 disposti all’inglese.

La quotazione è giustamente sensazionale. D’altro canto, la villa conta 5 piani, per un totale di ben 2700 mq di spazi. Si tratta di un sogno, proprio come lo splendido panorama che si gode dalla terrazza panoramica. Da qui si possono godere il borgo di Sansepolcro e la Valtiberina.

Il prezzo di vendita offerto dall’Immobiliare Romolini, che sta gestendo la vendita per conto della celebre casa britannica Christie’s, è pubblicizzato sul sito internet per 5.800.000 €. Per la maggior parte di noi si tratta giustamente di un prezzo da capogiro. Se ce lo stiamo chiedendo Villa Fatti non si avvicina neppure lontanamente alla quotazione delle prime della classe da record.

All’interno del suo genere, ovvero le ville e dimore di pregio storico acclarato (oltre che di bellezza sublime), il prezzo si potrebbe ritenere quasi da offerta. Basti pensare al prezzo di Villa Gucci a Roma: in vendita per la cifra faraonica di 18 milioni di euro; oppure al prezzo di vendita di Villa Antinori a Scandicci, ritenuta la dimora della dama che ha ispirato la Gioconda. Siamo in Provincia di Firenze, dove, pochi anni fa, fu venduta per ben 25 milioni di euro.